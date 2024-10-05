غوران: هدف عجمان أكبر من البقاء.. سننافس على الدوري والكأس

شدّد مدرب عجمان، الصربي غوران توفازيتش، على أنه سيدخل مباراة النصر المقررة اليوم، في الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم، دون أدنى ضغوط، ساعياً لتحقيق الفوز والعودة من ملعب النصر بالنقاط الثلاث.

وكان غوران قد رحل من تدريب النصر في الموسم الماضي، عقب الجولة السابعة من الدوري، بسبب سوء النتائج.

وقال غوران لـ«الإمارات اليوم»: «لا أشغل نفسي بأمور أخرى، من بينها أني دربت النصر في السابق، لأنني أفكر في شيء واحد هو الفوز، وكيف يتحسن موقف فريقي في جدول الترتيب العام».

واعترف غوران بأن بداية «البرتقالي» في الدوري لم تكن على مستوى الطموحات، بالخسارة في ثلاث مباريات متتالية، مؤكداً أن فريقه يخوض الموسم الحالي من أجل المنافسة على بطولة الدوري وكأس رئيس الدولة، وقال: «لن نحضر من أجل البقاء بين المحترفين فقط».

وتحدث مدرب عجمان عن أسباب تراجع الوحدة والنصر (فريقاه السابقان) والوصل في الجولات الأربع الأولى من الدوري، وغيرها من الأمور الأخرى التي دارت في الحوار الآتي:

ما الشعور الذي ستدخل به مباراة النصر على اعتبار أنك دربت «العميد» في الموسم الماضي؟

لا شعور مختلفاً عن بقية المباريات، أنا لم أعتد لعب مبارياتي بأهداف مختلفة، الهدف في كل الأحوال يبقى واحداً، أريد الفوز في كل المواجهات، ولا أفكر في أمور أخرى، النصر يبقى فريقاً كبيراً، وأنا موجود مع فريق كبير أيضاً، أركز في كل الأوقات مع عجمان، ولا أركز في شيء آخر، لذا سألعب مباراة النصر من دون ضغوط، ومن أجل شيء واحد فقط هو الفوز.

عجمان يملك هذا الموسم أفضل اللاعبين، لكن البداية جاءت متعثرة، ما السبب؟

بالفعل كنا نبحث عن بداية أفضل مما آلت إليه في المباريات الثلاث الأولى في الدوري، ولا أستطيع أن أفسّر ما حدث سوى أنه سوء حظ ليس أكثر، الفريق لعب بصورة جيدة في المباريات الثلاث ضد الوحدة وشباب الأهلي، وربما كان الأداء أقل في مباراة بني ياس، لقد أضعنا ضربة جزاء في مباراة الوحدة كانت كفيلة بأن تمنحنا على الأقل التعادل، لكنني راضٍ بما قدمناه.

متى يمكن لعجمان أن يكون منافساً على البطولات المحلية، وما الأشياء التي يحتاجها لتحقيق هذا الأمر؟

عجمان سيكون هذا الموسم منافساً على بطولة الدوري وكأس رئيس الدولة، نحن لم نحضر من أجل البقاء فقط، بل لدينا أحلام مشروعة في هذا الأمر، أعلم أن المنافسة تحتاج إلى أموال كثيرة لتحقيق هذا المبتغى، ولا يمكن أن نقارن ميزانية عجمان بأي نادٍ آخر من الكبار، لكننا نملك سلاحاً أقوى، هو أننا نؤمن بأنفسنا ونؤمن بقدراتنا، وطالما نملك هذا الشعور فسنصل إلى هدفنا.. ما مضى من الدوري هو أربع جولات فقط، ولايزال هناك الكثير الذي يمكن أن نحققه في الدوري وفي بطولة كأس رئيس الدولة.

هناك أندية دخلت الدوري بقوة ثم تراجعت، مثل الوحدة والنصر، فهل لديك تفسير؟

يُفترض للإجابة عن هذا السؤال أن تكون لدي قاعدة بيانات تحليلية عن السبب الذي جعل فرقاً تُدخل المسابقة بقوة ثم تتراجع، نحن مازلنا في بداية الموسم، وهناك أسباب عامة لحالة تذبذب أي فريق، خصوصاً في الفترات الأولى، وأبرزها عدم اكتمال اللياقة البدنية، وعدم جاهزية كل اللاعبين الفنية، علينا أن ننتظر على الأقل لنهاية الدور الأول ليكون الحكم أكثر منطقية، فليس من المقبول أن نحكم على أي فريق بعد مرور أربع جولات فقط.

درّبت العديد من الأندية في الدوري، منها النصر والوحدة وعجمان، ما التجربة المحببة إليك؟

بالفعل دربت أندية كثيرة في الدوري الإماراتي، وكل تجربة عملت فيها محببة لي وقد استفدت منها كثيراً، ولا يُمكن أن أختار تجربة بعينها، فمادمت وافقت على الوقوف في المنطقة الفنية لأي نادٍ، فأنا قد اتخذت قراري بقناعة، ومدرك ظروف كل نادٍ وأهدافه، وأيضاً أوضاع لاعبيه، الأهم من كل ذلك، أن كل تجربة خرجت فيها بعلاقات أقوى مع إدارات الأندية، وهذا ما أسعدني، ويصعب معه أن أحدد التجربة الأفضل.

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