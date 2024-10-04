الدقائق الأخيرة تبتسم للوحدة أمام السيب العماني في «السلة العربية»

ابتسمت الدقائق الخمسة الأخيرة بوجه فريق نادي الوحدة، ونجح في قلب تأخره أمام السيب العماني بفارق 10 نقطة، إلى انتصارٍ صعب بنتيجة (85-79)، في مباراة جمعتهما اليوم الجمعة، لحساب المجموعة الثانية، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري مجموعات بطولة الأندية العربية لكرة السلة، المقامة حالياً في نسختها الـ 36 بضيافة مدينة الإسكندرية المصري، وتمتد حتى 12 أكتوبر الجاري.

وعرف الوحدة كيفية حسم نتيجة اللقاء لصالحه، بنيل لاعبيه الأفضلية الساحقة بنتيجة الربع الرابع بواقع (36-19)، وجاءت مكملة لنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني بواقع (18-15)، وكانت كفيلة بضمان الفوز رغم نيل لاعبي السيب العماني الأفضلية المطلقة بنتائج الربعين الأول والثالث (21-14 و24-17).

ويدين الوحدة في تحقيق الفوز، لتألق محترفه الأميركي ماريون غوردن بتسجيله 42 نقطة، بجانب راشد أيمن وخليفة خليل اللذين سجلا 16 و14 نقطة على التوالي.

وأضاف الوحدة انتصاره الثاني بعد فوزه في الجولة الافتتاحية على شعب حضرموت اليمني (99-92) ليعزز «العنابي» حظوظه في المنافسة على إحدى البطاقات الأربعة المؤهلة عن مجموعته للدور ربع النهائي، خصوصاً أن الوحدة كان قد خسر بصعوبة في الجولة أمام الغرافة القطري بواقع (84-87).