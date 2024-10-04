قرعة متوازنة لـ «سلة شباب الأهلي» في دوري «سوبر آسيا»

أوقعت قرعة الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر الآسيوي لكرة السلة للأندية (المنطقة الخليجية) التي جرت مساء اليوم الجمعة في العاصمة اللبنانية بيروت، فريق شباب الأهلي في المجموعة الأولى المتوازنة نسبياً، وضمت بجواره الأهلي البحريني والبشائر العماني والكويت الكويتي، فيما ضمت المجموعة الثانية كل من العربي القطري، والقادسية الكويتي، والمنامة البحريني، واتحاد جدة السعودي.

وجاءت قرعة منطقة «غرب آسيا» متوازنة نسبياً، بعد أن وضعت الحكمة اللبناني في المجموعة الأولى بجانب الوحدة السوري، و«تابيات» الإيراني، فيما جاء حامل اللقب الرياضي اللبناني على رأس المجموعة الثانية بجوار الدفاع الجوي العراقي واتحاد عمان الأردني.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات النسخة الثالثة من البطولة يوم 14 الجاري، عبر منطقة الخليج، في حين تأجلت منافسات منطقة غرب آسيا إلى الرابع من ديسمبر المقبل.