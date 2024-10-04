مدرب عجمان: صابيري جاهز لـ «النصر»

أعلن مدرب عجمان، الصربي غوران توفازيتش، جاهزية لاعب وسط الميدان الدولي المغربي عبدالحميد صابيري، لخوض مباراة النصر المقررة السبت المقبل على استاد آل مكتوم، لحساب الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وانضم صابيري (27 عاماً) إلى عجمان الإثنين الماضي معاراً من فيورنتينا الإيطالي، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، ليكون بديلاً لمواطنه أيمن الحسوني.

وقال غوران في تصريحات صحافية: «صابيري جاهز للعب أمام النصر، كما هو حال بقية اللاعبين، توفرت لدينا خمسة أيام بعد المباراة الأخيرة أمام مباراة دبا الحصن، جهزنا خلالها الفريق بصورة مثالية لتلك المواجهة».

وأضاف: «أنا راضٍ عما قدمه اللاعبون من تحضيرات تليق بمواجهة فريق قوي مثل النصر الذي يضم صفوة من اللاعبين المميزين في كل الخطوط، لكنني أؤمن كثيراً بفريقي وبقدرته على تحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر».

وأشار: «نتيجة مباراة دبا الحصن كانت مهمة لنا، إذ أحرزنا النقاط الثلاث بعد أداء مميز، ربما نكون قد لعبنا بتلك الصورة في المباريات الثلاث ضد الوحدة وشباب الأهلي وبني ياس، لكن لم يحالفنا التوفيق على صعيد النتائج. الفوز في المباراة الأخيرة سيرفع معنويات الجميع داخل النادي، وسيجعل اللاعبين يخوضون مباراة النصر بمعنويات عالية».

وشدد مدرب عجمان على أنه سيتعامل مع مباراة النصر، شأنها شأن أي مباراة أخرى، بصرف النظر عن توليه مهمة تدريب العميد في الموسم الماضي.

وقال: «كل مباراة تمثّل تحدياً كبيراً لي وللاعبين، وهدفنا تحقيق نتائج إيجابية أمام جميع الفرق، دون النظر إلى قوة المنافسين أو أي اعتبارات أخرى».

وكان النصر قد استغنى عن غوران عقب الجولة السابعة من دوري الموسم الماضي، بسبب سوء النتائج، ليتولى بعدها تدريب الوحدة الذي حصل معه على كأس المحترفين، قبل أن ينتقل إلى عجمان.