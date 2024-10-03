خسارة ثانية للبطائح في بطولة الأندية العربية لكرة السلة

تجرع فريق نادي البطائح الهزيمة الثانية على التوالي في بطولة الأندية العربية لكرة السلة، عقب خسارته أمام العربي القطري بنتيجة (73-93)، اليوم الخميس، على صالة برج العرب، في منافسات المجموعة الأولى، في افتتاح الجولة الثانية من دوري مجموعات البطولة المقامة حالياً في الإسكندرية في مصر، وتمتد حتى 12 أكتوبر الجاري.

ودفع البطائح ضريبة تراخيه خلال الشوط الأول، بعدما نجح العربي القطري في حسم اللقاء لصالحه بنيله الأفضلية المطلقة بنتائج الربعين الأول والثاني بواقع (20-36 و30-16)، خصوصاً أن محاولات "الراقي" في العودة بالمباراة لم تأتي بثمارها رغم نيله الأفضلية بنتائج الربعين الثالث والرابع بواقع (20-16 و17-11).

ويخوض البطائح يوم غدٍ مباراته الثالثة في البطولة، حين يلتقي فريق نادي الشارقة في افتتاح الجولة الثالثة، في مباراة يطمح خلالها "الراقي" لحصد انتصاره الأول، بعد أن استهل مشواره بالبطولة بالخسارة أمام كاظمة الكويتي بنتيجة (66-77)