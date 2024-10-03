الشارقة يخطف انتصاره الأول في "السلة العربية"

حقق فريق السلة في نادي الشارقة، انتصاره الأول في بطولة الأندية العربية الـ 36، بفوزه على سموحة المصري (81-73)، في مباراة جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الأولى، اليوم الخميس، على صالة "برج العرب" ضمن ثاني جولات دوري مجموعات البطولة المقامة حالياً في مدينة الإسكندرية في مصر، وتمتد حتى 12 أكتوبر الجاري.

ونجح الشارقة أمام سموحة، في تعويض خسارته بصعوبة في الجولة الافتتاحية، وجاءت لـ "الملك" أمام متصدر المجموعة فريق العربي القطري بنتيجة (91-96)، خصوصاً أن العربي كان قد افتتح الجولة الثانية عصر اليوم بالفوز على البطائح (93-73).

وفرط لاعبي سموحة المصري بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الأول (21-14)، بعدما نجح لاعبي الشارقة في استعادة اتزانهم، وتقليص الفارق مع نهاية الشوط الأول إلى ثلاث نقاط بنيلهم الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (21-17).

وواصل الشارقة صحوته خلال مجريات الشوط الثاني، وعرف لاعبوه كيفية قلب النتيجة لصالحهم، وانتزاع الفوز بالمباراة، بنيل الأفضلية بنتائج الربعين الثالث والرابع بواقع (23-17 و23-18).

ويخوض الشارقة في الرابعة عصر يوم غدٍ مواجهة إماراتية خالصة في افتتاح الجولة الثالثة، حين يلتقي فريق البطائح، في مباراة يبحث من خلالها "الملك" عن انتصاره الثاني وضمان التأهل للدور ربع النهائي، فيما يطلبها "الراقي" بشعار الفوز الأول والإبقاء على أماله في المنافسة على أحدى البطاقات الأربعة المؤهلة عن المجموعة للربع النهائي.