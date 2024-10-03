«دراجات الإمارات» يبحث خطط التطوير مع الاتحاد الدولي

عقد اتحاد الإمارات للدراجات الاجتماع الثاني مع خبير البرامج الاستراتيجية في الاتحاد الدولي، براين نوجينت، على هامش إقامة بطولة العالم للدراجات في زيورخ، بوجود رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، منصور بوعصيبة، والأمين العام الدكتور ياسر الدوخي، والمدير الفني للاتحاد، فاتشيه زادوريان.

وأكد الدوخي أنه تمت مناقشة خطط الارتقاء ببرامج العمل في الاتحاد، بحثاً عن الاستمرار في التطوير وبناء قاعدة كبيرة من الدراجين، والوصول إلى منصات التتويج العالمية وتطوير منظومة العمل في الاتحاد، بما يتناسب مع الطفرة الكبيرة للعبة في الإمارات. وأكد الدوخي أن اللقاء أقيم على هامش بطولة العالم للطريق في زيورخ التي شهدت مشاركة إيجابية للإمارات، بوجود دراجين هم: عبدالله جاسم ومحمد المطيوعي وخالد النعيمي في فئة الشباب، وصفية الصايغ في فئة السيدات.