تمهيدي الكأس.. غزارة تهديفية والكلمة لدبا وحتا

أسدل الستار على الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة الذي شاركت في منافساته أندية الدرجة الأولى، وأسفر عن تأهل حتا ودبا كممثلي «الهواة» في دور الـ16 للبطولة، إذ سيواجه حتا فريق العين، بينما سيلتقي دبا مع بني ياس.

وبرزت إلى الواجهة مشاهد فنية لافتة، أبرزها غزارة الأهداف التي سجلها فريقا دبا (سبعة أهداف) وحتا (ستة أهداف)، والذي يعد مرتفعاً في بطولات خروج المغلوب، وكذلك المردود الفني العالي الذي قدمه الفريقان المتأهلان، وتحقيقهما انتصارات مهمة على فرق كانت مرشحة بعد فوز حتا على الظفرة، فيما لم يسجل الأخير سوى هدف واحد في مباراتين.

وفي مشهد فني آخر، خاض فريق حتا جميع مبارياته الثلاث في التصفيات على ملعبه وأمام جمهوره، بينما لعبت فرق أخرى خارج ملعبها، كما خطف الحمرية الأنظار للمستوى الفني المميز الذي قدمه، وكان قريباً من التأهل قبل خسارة آخر مبارياته أمام دبا (2-1).

من جهته، أكد المدرب السابق والمحاضر الدولي عمر الحمادي أن المدرب المواطن فرض نفسه في مباريات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نجح المدرب المواطن الدكتور عبدالله مسفر في قيادة فريقه دبا للتأهل الرسمي لدور الـ16، واللعب مجدداً بمواجهة فرق المحترفين، وهو الأمر نفسه الذي صنعه المدرب المواطن محمد الجالبوت مع فريق حتا، ما يعكس قيمته الفنية العالية»، مشيراً إلى أن «المدرب المواطن فرض نفسه بقوة خلال تمهيدي كأس رئيس الدولة».

وأضاف: «المباريات لم تخلُ من الشد العصبي وضعف التركيز، ما قاد لتلقي اللاعبين ثلاث بطاقات حمراء لكل من لاعب (غلف إف سي) ميشيل اجير، ولاعب يونايتد محمد يوسف، ولاعب مصفوت السنغالي ندياو ديوب، و52 بطاقة صفراء، ما يدعو مدربي وإداريي الأندية للانتباه لذلك قبل العودة لخوض منافسات الدوري».