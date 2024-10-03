جورج ويا يشيد بتطور القطاع الرياضي في دبي

عبّر نجم الكرة العالمية السابق وعضو البرلمان الليبيري حالياً، جورج ويا، عن إعجابه بالتطور الذي يشهده القطاع الرياضي في دبي، والفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المجال، بفضل السياسة الحكيمة والتشريعات والتسهيلات المقدمة للراغبين في الاستثمار فيه.

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس مجلس دبي الرياضي خلفان بلهول، وأمين عام المجلس سعيد حارب، للنجم العالمي الذي يقوم بزيارة حالية للإمارات مع الوفد المرافق له.

وقدّم بلهول شرحاً للنجم العالمي عن آفاق التطور الذي يشهده القطاع الرياضي في دبي، والتشريعات والتسهيلات الحكومية التي تدعم الاستثمار في مجال الأكاديميات والمنشآت، ومراكز استقطاب وتطوير الموهوبين وتنظيم الفعاليات الرياضية، التي أسهمت في تدفق الاستثمارات في مختلف مجالات القطاع الرياضي.

وعبّر ويا عن المحبة والتقدير اللذين يكنهما لدولة وشعب الإمارات، وإعجابه بالتطور الذي تشهده الدولة في جميع المجالات، والتي أصبحت نموذجاً يحتذى في سعادة ورفاهية المجتمع والأمن والأمان والتطور التقني ونمو الاقتصاد والسياحة والصناعة والاستثمار.

وأكد أنه يفخر بالعلاقة التي تربطه بالإمارات، وذكرياته الرائعة عندما كان لاعباً وقائداً لفريق نادي الجزيرة خلال الفترة من 2000 إلى 2002.

وكان الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، قد استقبل في مكتبه بمقر الاتحاد في العاصمة أبوظبي، أول من أمس، نجم الكرة العالمية السابق جورج ويا.

وذكر اتحاد الكرة في بيان صحافي أن اللقاء تناول عدداً من الموضوعات الخاصة بكرة القدم، واسترجاع بعض الذكريات للنجم العالمي جورج ويا خلال تجربته الاحترافية في نادي الجزيرة، التي استمرت موسمين من 2000 – 2002.