144 لاعباً من 24 دولة في بطولة «تحدي أبوظبي» الدولي للغولف

تنطلق يوم غدٍ الأربعاء بمشاركة 144 لاعباً من 24 دولة، منافسات بطولة تحدي أبوظبي الدولية للغولف، التي تعد واحدة من أهم محطات جولة هوتيل بلانر العالمية، وتتواصل منافساتها حتى يوم السبت المقبل في نادي العين للفروسية والرماية والغولف بمنطقة العين، وتقام البطولة بالشراكة مع اتحاد الإمارات للجولف، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وأكمل اللاعبون تحضيراتهم لضربة البداية وسط ترقب لواحدة من أقوى البطولات الدولية للمواهب الصاعدة، وجذبت دولة الإمارات العربية على أرض الأمن والأمان، لاعبين من 24 دولة مختلفة، وهي: الدنمارك، وإنجلترا، والسويد، وألمانيا، وجنوب أفريقيا، وأسكتلندا، وهولندا، وفنلندا، وإسبانيا، وفرنسا، وأيرلندا، وويلز، وإيطاليا، والبرتغال، والنرويج، وأستراليا، وسويسرا، والولايات المتحدة، والتشيك، والأرجنتين، وبيرو، وأيسلندا، وسلوفاكيا ولاعبي الإمارات من المواطنين أحمد سكيك وأحمد المشرخ والمقيمين.

وقال فريدي شمايسر، المدير العام للبطولات والعمليات في الشرق الأوسط في جولة دي بي ورلد للجولف: «من الرائع أن نشهد اكتمال الاستعدادات لإقامة بطولة أبوظبي للتحدي، التي تمنح زخماً إضافياً لدولة الإمارات في مسيرتها نحو ترسيخ مكانتها باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات العالمية لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية. ويعكس حضور لاعبين من مختلف أنحاء العالم هنا في مدينة العين الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع الرياضي العالمي لدولة الإمارات، وهي ثقة ترسخت على مدار سنوات طويلة من النجاح في استضافة فعاليات رياضية عالمية المستوى، وفق أعلى المعايير التنظيمية، ولطالما شكلت رياضة الجولف جزءاً مهماً من قصة النجاح هذه، ونفخر بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجولف ومجلس أبوظبي الرياضي لإضافة فصل جديد إلى هذه المسيرة خلال الأسبوع الجاري».

من جانبه أعرب أحمد سكيك، نجم الجولف الإماراتي، عن سعادته بالمشاركة في بطولة أبوظبي للتحدي، مؤكداً تطلعه إلى تحقيق نتيجة مميزة تتجاوز إنجازه السابق بالتأهل إلى الجولات النهائية ضمن واحدة من بطولات جولة هوتيل بلانر، وقال: «من الرائع دائماً المشاركة في البطولات الدولية على أرض الوطن، خصوصاً أننا نمتلك معرفة جيدة بالملاعب، وهو ما يمنحنا فرصة للاستفادة من خبراتنا السابقة، وأتطلع إلى خوض المنافسات وتقديم أفضل مستوى ممكن، خصوصاً أن أدائي يشهد تحسناً مستمراً، وأشعر بأنني في حالة جيدة حالياً».

وأكد سكيك أهمية استضافة دولة الإمارات للبطولات الرياضية الدولية، قائلاً: «نحن سعداء بإقامة بطولة أبوظبي للتحدي في منطقة العين، ومن الرائع أن تعود مثل هذه الأحداث الدولية إلى أرض الوطن، بما يتيح لنا فرصة المنافسة أمام نخبة من اللاعبين العالميين، وأريد تحقيق نتائج أفضل والتقدم في الترتيب، وسأركز على الاستمتاع بالمنافسات وتنفيذ كل ضربة بأفضل طريقة ممكنة، ثم معرفة إلى أين يمكن أن يقودني ذلك».

ويبلغ إجمالي الجوائز المالية بطولة تحدي أبوظبي للغولف، 350 ألف دولار أميركي «نحو 1,285 مليون درهم»، وتعد هذه النسخة الرابعة من البطولة التي شهدت فوز البرتغالي ريكاردو جوفيا في عام 2023، والإنجليزي جاريك بورتيوس، المقيم في الدولة حالياً، في عام 2024، والإيطالي ريناتو باراتوري في عام 2025.

وتشكل بطولة تحدي أبوظبي، محطة حاسمة كونها آخر بطولات الموسم المؤهلة إلى البطولتين الختاميتين لـ «السباق إلى مايوركا»، والمقرر إقامتهما في الصين، إذ يتأهل أصحاب المراكز الـ 68 الأوائل فقط في التصنيف عقب اختتام منافسات البطولة في العين، ويلي ذلك النهائي الكبير في جزيرة مايوركا الإسبانية.