"كريم بنزيما" يقتني وحدات سكنية بمشروع "مساكن مرسيدس-بنز مدينة بن غاطي" في دبي

أعلنت بن غاطي العقارية عن اقتناء نجم كرة القدم العالمي كريم بنزيما عدداً من الوحدات السكنية في مشروع "مساكن مرسيدس-بنز | مدينة بن غاطي" ووحدة فاخرة في البرج الأيقوني "فيجن أيكونك"، خلال حفل إطلاقه الذي أقيم في كوكاكولا أرينا، بحضور مجموعة من رواد الأعمال البارزين ونخبة من المستثمرين والشخصيات المهمة.

وشهد الحفل مراسم توقيع الصفقة بين كريم بنزيما ورئيس قسم المبيعات بالشركة عبدالله بن غاطي، بحضور رئيس مجلس الإدارة محمد بن غاطي، وعدد من كبار الشخصيات وأعضاء مجلس الإدارة.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه مبيعات الشركة زخماً متزايداً في ظل الطلب المتنامي على مشاريعها من النجوم العالميين والمستثمرين الدوليين وأصحاب الثروات من مختلف أنحاء العالم.

ويعد برج "فيجن أيكونك" أفخم أبراج مشروع "مساكن مرسيدس-بنز | مدينة بن غاطي" وأحد أبرز معالمه، والذي يتألف من 78 طابقاً يضم 1,426 وحدة سكنية تتنوع بين غرفة وحتى خمس غرف، وأجنحة ملكية، بالإضافة إلى 27 محلاً تجارياً، على أرض تبلغ مساحتها نحو 239,844 قدم مربعة. ويتميز البرج بإطلالات على برج خليفة ومضمار ميدان ودبي كريك هاربر. كما يضم أكثر من 30 مرفقاً عالمياً، يتصدرها مسبح إنفينيتي يمتد على مساحة 17,7328 قدم مربعة، ويتجاوز حجمه المسبح الأولمبي.

وقال رئيس مجلس إدارة بن غاطي العقارية محمد بن غاطي: "يعكس اختيار النجم الفرنسي كريم بنزيما للاستثمار في مشاريع بن غاطي المكانة التي وصلت إليها الشركة، وقدرتها على تطوير مشاريع تحظى باهتمام شريحة واسعة من المستثمرين الدوليين ونخبة المشاهير. لقد كان هدفنا دائماً تقديم مفهوم مختلف للتطوير العقاري، ينطلق من دبي إلى العالم، يجمع بين التصميم المتفرد والجودة الاستثنائية والشراكات مع العلامات العالمية، ويمنح مشاريع بن غاطي هوية وقيمة مميزة في الأسواق العالمية".

من جهته قال رئيس قسم المبيعات عبدالله بن غاطي: "تعكس هذه الصفقة قدرة بن غاطي على استقطاب أسماء عالمية بحجم النجم العالمي كريم بنزيما.

كما أشار إلى أن اختياره للاستثمار في عدة وحدات في "مساكن مرسيدس-بنز | مدينة بن غاطي" وبرج "فيجن أيكونك" يؤكد قوة الطلب على مشاريعنا التي تجمع بين المنتج العقاري المتفرد وأسماء العلامات العالمية والمواقع الاستراتيجية، وهي مقومات رئيسية في قرارات المستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص نوعية في سوق دبي العقاري".

ويعزز انضمام النجم الفرنسي إلى قائمة الملاك المشاهير في مشاريع بن غاطي، إلى جانب أسماء بارزة مثل نيمار جونيور، وأندريا بوشيلي، وإيمريك لابورت، وتيري كروز، ريادة الشركة في قطاع العقارات الفاخرة عالمياً، كما يجسد قدرتها على استقطاب شريحة متنامية من أصحاب الثروات والمشترين الدوليين، كما يعكس مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات العقارية على مستوى العالم.

ويعد مشروع "مساكن مرسيدس-بنز | مدينة بن غاطي" في ميدان أول مدينة سكنية في العالم تحمل اسم علامة مرسيدس-بنز، باستثمارات إجمالية تبلغ 30 مليار درهم، وعلى مساحة تتجاوز 10 ملايين قدم مربعة. ويضم المخطط الرئيسي 12 برجاً ضمن وجهة سكنية متكاملة.

وتضم محفظة بن غاطي أكثر من 100 مشروع عقاري تتجاوز قيمتها الإجمالية 100 مليار درهم، إلى جانب نحو 60 مشروعاً تم إنجازه.

وتمتد مشاريع الشركة عبر مختلف فئات السوق العقاري، من الإسكان الميسر والمتوسط إلى العقارات الفاخرة وفائقة الفخامة والمساكن ذات العلامات التجارية.