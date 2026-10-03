ميسي يدخل عالم «الكابتن ماجد» بمسلسل كرتوني في 2027

أعلنت شركة «ديزني» رسمياً بالتعاون مع شركة «سوني»، عن عرض مسلسل الأنيمشن الرياضي الجديد «ميسي والعمالقة» في عام 2027، وذلك على شاكلة المسلسل الشهير «الكابتن ماجد».

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الفانتازيا والمغامرة حول فتى في الثانية عشرة من عمره يُدعى «ليو»، يجد نفسه في عالم موازٍ تسيطر عليه كائنات عملاقة، ويخوض مواجهات وتحديات كروية شيقة مستعيناً بمهاراته وعزيمته للعودة إلى دياره. ويشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المعتزل دولياً، كمنتج تنفيذي للعمل، والذي عبّر عن حماسه لنقل قيم المثابرة والعمل الجماعي للأجيال الناشئة من خلال هذا المسلسل.