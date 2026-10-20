محمد صلاح يرد برسالة «35%» بعد تسجيله في شباك بشكتاش

لم يفوّت النجم المصري محمد صلاح فرصة الرد على تصريحات رئيس بشكتاش، بعدما نشر رسالة «35%» عبر حسابه على منصة «إكس»، عقب فوز طرابزون سبور على بشكتاش بهدفين دون رد في الدوري التركي، في مباراة سجل خلالها الهدف الثاني.

وتعود القصة إلى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حين زعم رئيس بشكتاش أن وكيل صلاح طلب عمولة بلغت 35% من قيمة الصفقة، في إشارة إلى تعثر المفاوضات لضم اللاعب. وجاءت رسالة النجم المصري لتعيد التصريحات إلى الواجهة وتثير تفاعلاً واسعاً في تركيا.