دبي تستضيف نزالاً عالمياً في الملاكمة بين جيك بول وسيدريك دومبيه.. تعرف إلى موعد طرح التذاكر

تستضيف دبي بصالة «كوكاكولا أرينا» نزالاً عالمياً في الملاكمة يجمع النجم الأمريكي جيك بول، والبطل الفرنسي سيدريك دومبيه، المتوج بعدة ألقاب عالمية في رياضة الكيك بوكسينغ، يوم 24 ديسمبر المقبل، في مواجهة مرتقبة تجمع اثنين من أبرز نجوم الرياضات القتالية على الساحة الدولية.

وأعلنت شركة «موست فاليوابل بروموشنز» (MVP) بأن النزال، الذي يعد الظهور الاحترافي الأول لجيك بول في دبي، ضمن فئة وزن الكروزرويت «الوزن الثقيل الخفيف»، بوزن 200 رطل، سيقام على مدار ثماني جولات، باستخدام قفازات تزن 10 أونصات، وفق اللوائح المعتمدة للملاكمة الاحترافية.

وأضافت في بيان صحافي أن تنظيم الحدث يأتي بموجب اتفاقية تعاون تجمع شركة «موست فاليوابل بروموشنز» ومجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في إطار الجهود الرامية إلى استقطاب أبرز الفعاليات الرياضية العالمية، وتعزيز مكانة الإمارة وجهة دولية رائدة لاستضافة الأحداث الرياضية والترفيهية الكبرى.

وأعلنت الشركة المنظمة طرح تذاكر النزال للجمهور يوم الأحد 15 نوفمبر الجاري، عند الساعة 12 ظهراً بتوقيت الإمارات، فيما تبدأ مبيعات التذاكر للمسجلين مسبقاً يوم السبت 14 نوفمبر، مع تخصيص فترة بيع حصرية لحاملي تذاكر فعاليات رابطة المقاتلين المحترفين «PFL» في دبي، تبدأ يوم الجمعة 6 نوفمبر.

ومن المقرر عقد مؤتمرين صحافيين للإعلان عن تفاصيل المواجهة، الأول يوم الثلاثاء 10 نوفمبر في «بافيون كامبون» بالعاصمة الفرنسية باريس، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، والثاني يوم الخميس 12 نوفمبر في «دبي أوبرا»، عند الساعة السادسة مساءً، على أن يكون الحضور متاحاً للجمهور مجاناً في كلا المؤتمرين.

ويخوض جيك بول المواجهة بسجل احترافي يضم 12 انتصاراً، منها سبعة بالضربة القاضية، مقابل هزيمتين، بعدما رسخ مكانته بوصفه أحد أبرز الأسماء الجماهيرية في عالم الملاكمة منذ انطلاق مسيرته الاحترافية عام 2020.

وخاض بول خلال مسيرته عدداً من النزالات البارزة أمام نجوم سابقين في الفنون القتالية المختلطة والملاكمة، من بينهم تايرون وودلي وأندرسون سيلفا ونيت دياز، قبل فوزه على بطل العالم السابق خوليو سيزار تشافيز جونيور في يونيو 2025.

واستقطب نزاله أمام أسطورة الملاكمة مايك تايسون في نوفمبر 2024 نحو 125 مليون مشاهد حول العالم عبر منصة «نتفليكس»، وفقاً للأرقام التي أعلنتها الشركة المنظمة، فيما حققت مواجهته أمام بطل العالم السابق في الوزن الثقيل أنتوني جوشوا، في ديسمبر 2025، نحو 33 مليون مشاهد عالمياً.

في المقابل، يدخل سيدريك دومبيه المواجهة مستنداً إلى مسيرة حافلة في الرياضات القتالية، بعدما توج مرتين بلقب بطولة العالم للوزن المتوسط في منظمة «غلوري» للكيك بوكسينغ، وحقق 75 انتصاراً، منها 45 بالضربة القاضية، مقابل سبع هزائم وتعادل واحد.

كما سجل المقاتل الفرنسي، المولود في الكاميرون، ستة انتصارات بالضربة القاضية خلال سبع مواجهات احترافية في الفنون القتالية المختلطة، واشتهر بفوزه على جوردان زيبو بالضربة القاضية خلال تسع ثوانٍ فقط، في ظهوره الأول ضمن بطولة «PFL Europe» في باريس خلال سبتمبر 2023، في نزال حضره النجم الفرنسي كيليان مبابي وعدد من زملائه في باريس سان جيرمان.

وأكد جيك بول تطلعه إلى العودة للمنافسات من خلال مواجهة قوية أمام أحد أبرز أبطال الكيك بوكسينغ عالمياً، مشيراً إلى أن النزال يشكل فرصة لتقديم عرض رياضي كبير لجماهير الملاكمة في دبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جهته، أعرب سيدريك دومبيه عن ثقته بقدرته على تحقيق الفوز، مؤكداً أن المواجهة تمثل تحدياً مهماً في مسيرته الاحترافية، وفرصة لإظهار مهاراته القتالية أمام الجمهور العالمي من دبي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «موست فاليوابل بروموشنز» ناكيسا بيداريان، إن إقامة النزال في دبي تعكس المكانة العالمية التي تتمتع بها الإمارة في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية والترفيهية، مشيراً إلى أن المواجهة تجمع نجمين يتمتعان بحضور جماهيري واسع وقدرة على استقطاب اهتمام المتابعين حول العالم.

وأضاف أن عودة جيك بول إلى الحلبة بعد فترة من الغموض بشأن مستقبله الرياضي، ومواجهته بطلاً عالمياً سابقاً في الكيك بوكسينغ، تمنح الحدث أهمية خاصة، معرباً عن تقديره لمجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على تعاونهما في استضافة هذه الفعالية.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس دبي الرياضي خلفان بلهول أن دبي تواصل تعزيز مكانتها وجهة عالمية مفضلة للرياضة، من خلال استقطاب نخبة الرياضيين والمنظمين والجماهير من مختلف أنحاء العالم.

وقال إن تنامي أجندة الفعاليات الرياضية الدولية في دبي يعكس الثقة العالمية بقدرة الإمارة على تنظيم أحداث استثنائية، مشيراً إلى أن استضافة عودة جيك بول إلى حلبة الملاكمة تضيف حدثاً بارزاً جديداً إلى روزنامة الفعاليات الرياضية في المدينة.

وأضاف أن التعاون بين مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركة «موست فاليوابل بروموشنز» يسهم في تقديم حدث يحظى باهتمام عالمي، ويعزز طموحات دبي في الإسهام بصناعة مستقبل الرياضة.

وتأتي استضافة النزال امتداداً للحضور المتنامي لرابطة المقاتلين المحترفين «PFL» في دبي ومنطقة الشرق الأوسط، بعد تنظيمها سلسلة من الفعاليات الدولية وتطوير شراكات مع الجهات الرياضية الإقليمية.

ويمثل الحدث مرحلة جديدة في التوسع الدولي لشركة «موست فاليوابل بروموشنز»، عقب اندماجها مع رابطة المقاتلين المحترفين، بما يعزز حضورها في المنطقة ويدعم جهود دبي لاستقطاب كبرى البطولات والمواجهات الرياضية العالمية.