محمد عبدالله مستشاراً للتسويق الرياضي بنادي أنجيه الفرنسي في الإمارات

أعلن الإماراتي محمد عبدالله حصوله على تفويض رسمي من إدارة نادي أنجيه الفرنسي للعمل مستشاراً للتسويق الرياضي وممثلاً للنادي في الإمارات.

وتتركز مهامه ومسؤولياته، بموجب هذا التكليف، في تمثيل المصالح التجارية للنادي، وتطوير أنشطته التسويقية، وتحديد فرص الشراكة والاستثمار الاستراتيجي، بما يعزز حضور النادي العريق في السوق الرياضية الإماراتية والخليجية، حيث سيعمل وسيطاً ومسهّلاً للعلاقات الدولية، لربط الإدارة الفرنسية بالمؤسسات الإماراتية وتوثيق التعاون بين الجانبين.

وأعرب محمد عبدالله عن اعتزازه بهذه الثقة الدولية من نادٍ عريق ينافس في الدوري الفرنسي، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن الإمارات غدت وجهة عالمية للاستثمار الرياضي، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة وبيئتها الجاذبة، ومكانتها مركزَ ثقلٍ اقتصادي ورياضي يربط الشرق بالغرب، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقاً جديدة لبناء شراكات رياضية وتجارية مستدامة بين الجانبين».