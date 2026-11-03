دبي تستضيف نزالاً عالمياً في الملاكمة بين بول ودومبيه 24 ديسمبر المقبل

تستضيف دبي بصالة «كوكاكولا أرينا» نزالاً عالمياً في الملاكمة، يجمع النجم الأميركي جيك بول، والبطل الفرنسي سيدريك دومبيه، المتوج بألقاب عالمية عدة في رياضة الكيك بوكسينغ، يوم 24 ديسمبر المقبل، في مواجهة مرتقبة تجمع اثنين من أبرز نجوم الرياضات القتالية على الساحة الدولية.

وأعلنت شركة «موست فاليوابل بروموشنز» أن النزال الذي يعد الظهور الاحترافي الأول لجيك بول في دبي، ضمن الوزن الثقيل الخفيف، سيقام على مدار ثماني جولات، باستخدام قفازات تزن 10 أونصات، وفق اللوائح المعتمدة للملاكمة الاحترافية.

وأضافت في بيان صحافي أن تنظيم الحدث يأتي بموجب اتفاقية تعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في إطار الجهود الرامية إلى استقطاب أبرز الفعاليات الرياضية العالمية، وتعزيز مكانة الإمارة وجهة دولية رائدة لاستضافة الأحداث الرياضية والترفيهية الكبرى. وأعلنت الشركة المنظمة طرح تذاكر النزال للجمهور يوم 15 نوفمبر الجاري، في الساعة 12 ظهراً بتوقيت الإمارات، بينما تبدأ مبيعات التذاكر للمسجلين مسبقاً في 14 الجاري، مع تخصيص فترة بيع حصرية لحاملي تذاكر فعاليات رابطة المقاتلين المحترفين في دبي، تبدأ الجمعة المقبل. ويخوض جيك بول المواجهة بسجل احترافي يضم 12 انتصاراً، منها سبعة بالضربة القاضية، مقابل هزيمتين، بينما توج سيدريك دومبيه مرتين بلقب بطولة العالم للوزن المتوسط في منظمة «غلوري» للكيك بوكسينغ، وحقق 75 انتصاراً، منها 45 بالضربة القاضية، مقابل سبع هزائم وتعادل واحد.