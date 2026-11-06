34 مليون إعجاب و3 ملايين تعليق في 24 ساعة.. العالم يودّع رونالدو!

حظي فيديو إعلان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اعتزاله اللعب الدولي، الذي نشره عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، بتفاعل جماهيري واسع، بعدما تجاوز 455 مليون مشاهدة، وحصد 34 مليون إعجاب و3.3 ملايين تعليق و6.6 ملايين إعادة نشر، خلال 24 ساعة على نشره.

وشهد المنشور تفاعلاً لافتاً من نجوم كرة القدم وشخصيات رياضية بارزة، تقديراً لمسيرة قائد البرتغال التي امتدت 23 عاماً.

وكان من أبرز المتفاعلين البرازيلي نيمار الذي اكتفى بكلمة «أسطورة»، فيما كتب نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور «الأفضل رقم واحد إلى الأبد».

كما وجه زميله في المنتخب البرتغالي برونو فيرنانديز رسالة شكر، مؤكداً أنه تشرف بمشاركة لحظات رائعة معه، ووصفه بقدوته منذ الطفولة، فيما كتب المدافع البرتغالي السابق بيبي: «كان الأمر أكبر من مجرد كرة قدم.. شكراً على كل شيء يا كريس».

وامتدت رسائل التقدير إلى شخصيات رياضية أخرى، إذ كتب النجم الإنجليزي السابق ريو فرديناند: «لقد كانت أشبه بفيلم يا أخي»، كما وجه مواطنه ناني رسالة شكر لرونالدو، مؤكداً أنه ألهم أجيالاً وجعل البرتغاليين يؤمنون بقدرتهم على بلوغ قمة كرة القدم العالمية. وجاءت هذه التفاعلات تقديراً لمسيرة دولية استثنائية أنهاها رونالدو برصيد 146 هدفاً في 234 مباراة بقميص المنتخب البرتغالي.