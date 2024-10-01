تصريحات شرودر تحبط عزيمة النصر

أثار مدرب النصر، الهولندي شرودر، الجدل بتصريحات محبطة لعزيمة «العميد» بعد خسارته أمام مضيفه الجزيرة 1-3، في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، التي تعدّ الثانية على التوالي للفريق بعدما خسر أمام غريمه التقليدي الوصل بالنتيجة نفسها.

وكان شرودر قد اعتبر ما حدث للفريق أمراً طبيعياً، وأن (العميد) لا يستحق أن يكون ضمن فرق المقدمة، الأمر الذي أقلق جمهور النصر، وقدم لهم مؤشراً بأن المدرب يرغب في الرحيل عن الفريق وقد رفع الراية البيضاء أمام المنافسين.

وقال المدرب في المؤتمر الصحافي بعد مباراة الجزيرة، إنه يشعر بالإحباط بسبب الشكل الذي ظهر به الفريق، للمرة الثانية على التوالي، ما جعل الأمر واضحاً له، وبحسب خبرته بأن النصر ليس من فرق المقدمة، لأن فرق الصدارة لا تخسر مرتين بهذه الطريقة والأخطاء العديدة، على حد تعبيره.

وأضاف أنه أخبر اللاعبين بأنه ربما لم يكن الأمر مصادفة عندما وجد الفريق بالمراكز بين ثمانية و12 بالدوري، عندما تعاقد معه الموسم الماضي، وهو الوضع الطبيعي لفريق يلعب بهذا الأسلوب.

وأوضح أن «النصر يعاني مشكلات دفاعية كبيرة، ظهرت خلال الجولتين الماضيتين، لدينا مشكلات صعبة سنحاول التعامل معها».

وحملت تصريحات المدرب أكثر من اتجاه، إذ توقع عدد من جمهور النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أن المدرب يريد مغادرة النادي، وأنه تلقى عرضاً جديداً من الدوري القطري، بينما ذهب آخرون إلى منطقية حديث المدرب الباحث عن الحقيقة فقط، ويرى الفريق على أرض الواقع.

من جهته، قال المحلل الفني مدير فريق النصر السابق، خالد عبيد، لـ«الإمارات اليوم»: «توقعت من الموسم الماضي هذا السيناريو، إذ إن مشكلة النصر في الاستمرارية وبداية الموسم دائماً هي التحدي الأكبر للفريق».

وأوضح: «، وهذا يعني أنه يعلم عدم قدرة لاعبيه على المنافسة على لقب الدوري».

وأضاف: «من الصعب على مدرب بهذا الحجم أن يتحدث عن فريق كبير بهذا الشكل، فهو بذلك يتحدى النادي واللاعبين والجمهور.. الخسارة في مباراتين أمر وارد، ولايزال الموسم في البداية، وكان من المفترض احتواء هذه الأزمة».

وتابع: «هذه التصريحات تضع الإدارة في مأزق، وتجعل اللاعبين في موقف صعب مع المدرب، ويجب على الإدارة أن تتعامل مع هذه الأزمة بحكمة، فلايزال المشوار طويلاً، والفريق سيخوض بطولة خارجية قريباً، كل ذلك يجب وضعه في الاعتبار».

• على الإدارة أن تتعامل مع هذه الأزمة بحكمة، فلايزال المشوار طويلاً.