الشارقة يصطدم بالبطائح في بطولة الأندية العربية لكرة السلة

أفرزت نتائج إعادة قرعة بطولة الأندية العربية لكرة السلة، التي سحبت اليوم الاثنين في مصر، عن وقوع فريقي الشارقة والبطائح، في المجموعة الأولى، فيما جاء الوحدة في المجموعة الثانية، في البطولة التي تنطلق غداً في نسختها الـ 36 بضيافة مدينة الإسكندرية، وتمتد حتى 12 أكتوبر المقبل.

ولجأت اللجنة المنظمة إلى إعادة مراسم القرعة التي جرت منتصف الشهر الماضي، بعد إعلان كل من فريقي بيروت والأنطوني اللبنانيين، وسلا المغربي، وترجي درارية الجزائري، انسحابهم من البطولة، لتفرز مراسم إعادة القرعة عن وضع الشارقة والبطائح في مجموعة تضم بجواره صاحب الضيافة الاتحاد السكندري، وسموحة المصري، والعربي القطري، وكاظمة الكويتي، فيما جاء ينافس الوحدة في مجموعته كل من سبورتينغ المصري، والغرافة القطري، والقادسية الكويتي، والسيب العماني، وشعب حضرموت اليمني

وأسفر التعديل الذي طرأ على عدد الأندية المشاركة، وتوزيعها إلى مجموعتين، عن تعديل نظام دوري المجموعات، بحيث يتأهل للدور الربع نهائي أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة، على أن يواجه متصدري المجموعتين في الربع النهائي رابع المجموعة التالية، والوصيفين ثالث المجموعة الأخرى.