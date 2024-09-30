الطنيجي: المدرب كايو غير مسؤول عن هزائم دبا الحصن

أكد مشرف فريق كرة القدم بنادي دبا الحصن، علي الطنيجي، أن هزيمة الفريق من عجمان في الجولة الرابعة من دوري المحترفين والتواجد في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب، ليست مسؤولية المدرب البرازيلي كايو زاناردي، مشيراً إلى أن «المدرب يقوم بمجهود كبير، وأن اللاعبين يتحمّلون مسؤولية الخسارة والتواجد بمركز سيّئ، نظراً للأخطاء الفردية الكثيرة التي ارتكبوها».

وكان دبا الحصن قد واصل نتائجه السلبية وخسر أمام عجمان بنتيجة 1-5، وهي الخسارة الرابعة على التوالي، ليظل في المركز قبل الأخير من دون أي رصيد، متساوياً مع العروبة (في المركز الأخير)، الذي استقبل أهدافاً أكثر من دبا الحصن.

وخسر فريق دبا الحصن مباراتين في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليكون إجمالي خسائر الفريق منذ بداية الموسم الجاري ست هزائم.

وقال الطنيجي، لـ«الإمارات اليوم»: «المدرب البرازيلي كايو يعمل ويجتهد ولا يتحمّل النتائج كافة بمفرده، هناك مشكلات فردية، وشاهدنا ذلك في مباراة عجمان، المشكلة عند اللاعبين وهم من يتحملون الخسارة وسوء النتيجة، أخطاء فردية واختراقات من وسط الملعب، المدرب وأعضاء مجلس الإدارة يجتهدون مع اللاعبين ويتحدثون معهم لإثبات أنفسهم».

وأضاف: «اللاعبون يجب أن تكون لديهم الثقة، وهم من يتحملون الدور الأكبر، نحن فقط نتحدث معهم، يجب عليهم أن يقوموا بدورهم، وأن تكون لديهم الحماسة والرغبة في تحقيق الفوز». وتابع: «لا يوجد أي تغيير حالياً على اللاعبين الأجانب».

وأكد الطنيجي أن كايو مستمر في منصبه، ولا يوجد نية لمجلس الإدارة في الاستغناء عن خدماته.