الجرمن: عجمان لم يتخوف من خسارته أمام شباب الأهلي والوحدة

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، خليفة الجرمن، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه عجمان على ضيفه دبا الحصن 5-1 في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن النتيجة انعكاس للمستوى المتميز الذي قدمه الفريق في اللقاءات السابقة أمام شباب الأهلي في مبارياته الثلاث بالدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وأيضاً مباراة الوحدة في بداية الدوري، مشدداً على أن «البرتقالي» لم يكن يستحق الخسارة في تلك المباريات.

وحقق عجمان أول فوز في الدوري بالفوز على دبا الحصن، ليحصد أول ثلاث نقاط، بعد أن كان قد سجل بداية سلبية تاريخية بالخسارة في أول ثلاث مباريات بالدوري، بينما بقي دبا الحصن في المركز الأخير من دون أي نقاط.

وقال الجرمن لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق لم يكن يستحق الخسارة في مبارياته السابقة، ولكنها في النهاية كرة قدم، وقد نجح الفريق في العودة وترجمة أفضليته أمام دبا الحصن، وحقق أول ثلاث نقاط في البطولة».

وأضاف: «لم نتخوف نهائياً عقب الخسارة أمام شباب الأهلي والوحدة، ولكن بعد الخسارة أمام بني ياس كان هناك تخوف، ما جعل الفريق يزيد من تركيزه في مباراة دبا الحصن، حتى حقق الانتصار، ولن نقول إن الخسارة أمام الوحدة وشباب الأهلي غير مهمة، ولكن هذه الفرق تبحث عن بطولة وليس الفوز في مباراة، وهو ما جعل مجلس الإدارة ينظر إلى المباريات الأولى بشكل إيجابي، ولم يكن يستعجل الفوز في المباريات، حتى تحقق الفوز على فريق دبا الحصن».

من جهة أخرى، أكد الجرمن أن «عجمان أنهى ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب بالتعاقد مع لاعب مقيم مغربي، سيتم الإعلان عنه خلال ساعات، لينهي الفريق تعاقداته الصيفية، ويستعد باللاعبين الموجودين للمباريات المتبقية من عمر الدوري».