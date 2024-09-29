«أندية اليد» بلا مدرب مواطن للمرة الأولى منذ 6 مواسم

يغيب المدرب المواطن للمرة الأولى منذ ستة مواسم عن دفة القيادة في موسم كرة اليد للرجال، بعدما كشفت القائمة الرسمية التي أعلنها اتحاد اللعبة، الخميس الماضي، عن أسماء المدربين الذين سيتولون مهامهم في الموسم الجديد 2024-2025، في قائمة شهدت حضوراً لافتاً للمدربين العرب القادمين من القارة السمراء.

وجاء تعاقد النصر مع التونسي ثابت بن محفوظ خلفاً للمدرب المواطن سعيد محمد، ليضع حداً لحضور المدربين المواطنين، وذلك للمرة الأولى منذ المواسم الستة الأخيرة.

ويعد المدرب الوطني خالد أحمد أحد أبرز الأسماء التي سجلت حضورها في القيادة الفنية لفرق أندية الرجال، إلى جانب قيادته الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين.

وارتبط اسم خالد أحمد بشباب الأهلي بداية من موسم 2018-2019، ليواصل في الموسم التالي شراكته مع «الفرسان»، قبل أن ينتقل رسمياً إلى الوصل بداية من موسم 2020-2021، والاستمرار مع «الإمبراطور» حتى نهاية موسم 2022-2023.

بدوره، ارتبط المدرب الوطني سعيد محمد بالنصر منذ بداية موسم 2021-2022، ليسجل الموسم الماضي 2023-2024، وجوده الوحيد على صعيد المدرب المواطن في القيادة الفنية لأندية كرة اليد.

وفي المقابل، هيمنت المدرستان التونسية والمصرية على قائمة مدربي الأندية المنافسة في الموسم الجديد لمسابقات الرجال 2024-2025، مقابل وجود وحيد لمدربي الجزائر.

وكشفت القائمة الجديدة للأجهزة الفنية، عن تجديد خمسة أندية الثقة بمدربيها، بعدما منح شباب الأهلي ثقته للتونسي وليد بن عمر للموسم الثاني على التوالي، واستمرار مواطنه محمد بن عثمان في قيادة الوصل، واتجاه الشارقة للتجديد مع المصري محمد كشك للسنة الثانية، والأمر ذاته الذي اتجه إليه مليحة في استمرار شراكته - للموسم الثالث على التوالي - مع المدرب المصري وليد عبدالكافي، واستمرار الجزائري حبيب حبة في قيادته الفنية لفريق دبا الحصن، للموسم الثاني على التوالي.

واعتمد فريق نادي الوحدة العائد للمنافسة في فرق الرجال، على المصري محمد متولي في الإشراف الفني على الفريق، وأوكل المهمة إلى الإماراتي ياسر درويش في منصب المشرف الإداري.

يذكر أن المدرب المواطن سيقتصر وجوده في جميع الأندية المشاركة في موسم الرجال، على منصب مساعد المدرب، خصوصاً بعد أن وجّه اتحاد اللعبة في وقت سابق بضرورة حضور المدرب المواطن في الأجهزة الفنية لفرق الرجال، وأن حرص الأندية على ذلك سيمنح النادي نقاطاً تضاف إلى رصيده في سباق الحصول على «درع التفوق» العام نهاية الموسم الجديد، إذ يتولى مهمة المدرب المساعد في نادي الشارقة جمعة خميس العشر، ومبارك مسعود في الوصل، ومحمد حسن في النصر، وإبراهيم ألميرية في مليحة، وعلي سالم في دبا الحصن، بانتظار أن يحدد شباب الأهلي هوية المدرب المواطن المساعد.

عبدالرزاق: المدرب المواطن يفتقد ثقة الأندية

طالب المحلل الرياضي ومدرب كرة اليد محلياً وخارجياً، الدكتور محمد عبدالرزاق، الأندية بوضع ثقتها بالمدرب المواطن، والصبر على مشروعه، بدلاً من الاستعانة به خلال الأزمات.

وقال عبدالرزاق لـ«الإمارات اليوم»: «إن ندرة العنصر المواطن على صعيد المدربين، إلى جانب عدم الصبر والثقة بالمدربين الحاليين، كان وراء غياب المدرب الوطني عن القيادة الفنية لأندية كرة اليد في الموسم الجديد».

وأوضح: «غياب البيئة المشجعة سواء على صعيد الثقة أو منح المدرب المواطن الوقت الكافي لإعادة بناء الفريق، كان وراء ما نشهده حالياً من بحث الأندية - في تعاقداتها - عن مدربين يتمتعون بسيرة ذاتية حافلة بالإنجازات، خصوصاً مدربي عرب إفريقيا في تونس ومصر والجزائر، كون اللعبة في تلك البلدان توجد بشكل دائم في كبريات المحافل العالمية».

قائمة المدربين المواطنين لأندية اليد في المواسم الـ6 الماضية:

2018 - 2019: خالد أحمد (شباب الأهلي)

2019 - 2020: خالد أحمد (شباب الأهلي)

2020 - 2021: خالد أحمد (الوصل)

2021 - 2022: خالد أحمد (الوصل) - سعيد محمد (النصر)

2022 - 2023: خالد أحمد (الوصل) - سعيد محمد (النصر)

2023 - 2024: سعيد محمد (النصر)