«الصقور» يتعاقد مع جناح مواطن ومهاجم برازيلي

تعاقد نادي الإمارات مع الجناح المواطن غانم أحمد غانم لمدة موسم واحد قادماً من نادي الوصل على سبيل الإعارة، وضم أيضاً المهاجم البرازيلي برونو بايو، ليغلق ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب الأربعة.

وكان «الصقور» قد خسر في أول مباراتين له الموسم الحالي، أمام مصفوت بدوري الدرجة الأولى، ثم تكررت الخسارة أمام الفريق نفسه في الدور التمهيدي لمسابقة الكأس، وودع البطولة مبكراً.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن اللاعب البرازيلي برونو بايو يوجد في منطقة الخليج للمرة الأولى، وسيكون نادي الإمارات بدايته، إذ عملت اللجنة الفنية بالنادي على بحث العديد من السير الذاتية ومراقبة اللاعبين، حتى تم التعاقد معه. ويضم فريق الإمارات أربعة لاعبين أجانب، هم: صانع الألعاب البرازيلي ميكائيل، والجناح غبولي، ولاعب الارتكاز ميمتو، إضافة إلى اللاعب البرازيلي الجديد برونو، إضافة إلى أربعة لاعبين في خانة اللاعب المقيم، وهم: بنجامين ايم، وياغو ليوناردو، والمدافع لوان مارتنيز، وأزرو.