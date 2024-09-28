جياد «غودولفين» تطارد ألقاب «الفئة الأولى» في 3 قارات

يدفع الفريق العالمي «غودولفين» بأربعة من خيرة جياده، للمنافسة على ألقاب سباقات الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، والمقامة اليوم في ثلاث قارات مختلفة، وتستضيفها مضامير سباقات الخيل في أستراليا، وبريطانيا، وأميركا.

ويسرج المدرب جيمس كمنغز، كلاً من المهرين «برودسايدنغ» و«ترافيك واردن» للمنافسة على لقب سباق «جيمس سكواير غولدن روز» المخصص لخيول الثلاث سنوات لمسافة 1400 متر، ويقام على مضمار «روزهيل غاردنز» الأسترالي، وسط طموحات للمهر «برودسايدنغ» لتحقيق انتصاره الرابع على التوالي، والثالث على صعيد سباقات الفئة الأولى، فيما يطلب «ترافيك واردن» لتسجيل انتصاره الأول على صعيد سباقات «جروب1» والرابع في مسيرته في عالم السباقات.

وتتجه الأنظار إلى الشوط الرئيس لسباق مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق، حين ينشد المهر «شادو أوف لايت» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، لقب سباق «جودمونت ميدل بارك ستيكس» لخيول السنتين ومسافة 1200 متر عشبي، في سباق يتكل خلالها ابن الفحل «لوب دي فيغا» على قدراته الاندفاعية في سباقات السرعة، التي قادته لعدم الخروج عن المركزين الأول والثاني في مشاركاته الثلاث في عالم السباقات، من ضمنها انتصاران على المسافة ذاتها أقيما الصيف الجاري على مضماري «بارموث» و«نيوماركت».

ويعود الجواد «سيلفر نوت» إلى المضامير الأميركية، بشعار حصد أول ألقابه على صعيد سباقات الفئة الأولى، حين ينشد بإشراف المدرب شارلي آبلبي، لقب سباق «جو هيرش تيرف كلاسيك» الذي يجري لمسافة 2400 متر عشبي، ويقام على مضمار «أكوادكت».

وسبق لـ«سيلفر نوت» أن اختبر قدراته على صعيد سباقات الفئة الأولى في أميركا، استهلها في خريف عام 2022 بحلوله وصيفاً بفارق ضئيل «الأنف القصير» في سباق «بريدرز كب جوفنايل تيرف» الشهير، وجاء آخرها أواخر الشهر الماضي بحلوله ثالثاً في سباق «سورد دانسر ستيكس» الذي جرى على مضمار «ساراتوغا».