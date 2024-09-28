ميمسيفيتش: نتائج الجزيرة تُصعّب مهمة النصر

أكد لاعب النصر، البوسني سمير ميمسيفيتش، أن مواجهة الجزيرة في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، اليوم، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، لن تكون سهلة بالنسبة إلى «العميد» لعوامل عدة سبقت المباراة، وستؤثر على مردود الفريقين.

وقال ميمسيفيتش (31 عاماً) لـ«الإمارات اليوم» إن نتائج «فخر أبوظبي» في الفترة الماضية تزيد من صعوبة مهمة النصر، خصوصاً أن الفريق خسر في الجولة الماضية أمام الشارقة بأربعة أهداف دون رد، موضحاً: «المباراة ستكون صعبة على الفريقين، خصوصاً أن كليهما لا يرغب في خسارة المزيد من النقاط، بعدما خسر النصر أمام الوصل، والأمر نفسه بالنسبة إلى الجزيرة الذي تلقى خسارة أمام الشارقة».

وأضاف: «بالنسبة لنا نسعى إلى العودة إلى الانتصارات بعدما بدأنا الموسم بشكل جيد، بتأهلنا إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والفوز في الجولتين الأولى والثانية من الدوري، ولكن الخسارة في الجولة الثالثة أمام الوصل تجعلنا أكثر حرصاً على تحقيق الفوز في مباراتنا أمام الجزيرة».

وتحدث ميمسيفيتش عن أسباب خسارة النصر أمام الوصل، وقال: «لعبنا بشكل جيد جداً في الشوط الأول، وأحرزنا هدفاً، كما تحكمنا في مجريات اللعب، لكن في الشوط الثاني تغير الوضع، خصوصاً بعدما سجل الوصل هدف التعادل بطريقة غير مقبولة، ولا أعلم ماذا حدث بعد ذلك لكي يتراجع أداء الفريق، ويحرز المنافس الهدفين الثاني والثالث، ونتلقى الخسارة الأولى في الدوري».

وتابع: «علينا أن نتوجه بالتهنئة إلى الوصل، وأن نستفيد من هذه المباراة ونتعلم من الأخطاء التي حدثت، ونتجنب تكرارها في المباريات المقبلة». وواصل: «لاشك أن خوض الديربي وبعد ذلك اللعب أمام الجزيرة في أبوظبي يتطلب المزيد من التركيز، إذ إن الجزيرة منافس قوي يمتلك مجموعة من اللاعبين الجيدين، ولكن يجب أن يكون تركيزنا على أنفسنا بشكل أكبر».

أما بالنسبة إلى الاختلاف الذي حدث في أداء ونتائج فريق النصر وأسهم في البداية القوية للفريق خلال الموسم الحالي، فقال سمير ميمسيفيتش، إن «التغير حدث منذ النصف الثاني من الموسم الماضي، حيث تحسن أداء الفريق بشكل كبير تحت قيادة المدرب الهولندي ألفريد شرودر، وتأهلنا إلى نهائي كأس رئيس الدولة، وما قدمناه في بداية الموسم الحالي هو استكمال لما بدأناه في الموسم الماضي».

وأردف: «الأمر الجيد أننا أظهرنا أننا نلعب كرة قدم جيدة، والفريق يلعب بروح قتالية مطلوبة في جميع المباريات».

في المقابل أشار اللاعب البوسني إلى أن الفريق يحتاج أحياناً إلى أن يكون الحظ بجانبه، بينما شدد في الوقت نفسه على أن الأفضل أن يطور اللاعبون من أنفسهم في الفترة المقبلة، وأن يقدموا كل ما لديهم حتى يسير الفريق على نسق مرتفع دائماً طوال الموسم.

حظوظ النصر في المنافسة على الدوري

تحدث اللاعب البوسني سمير ميمسيفيتش عن حظوظ النصر في المنافسة على لقب الدوري، وقال: «من المبكر الحديث عن حظوظ الفريق في المنافسة على اللقب، إذ إننا لعبنا ثلاث جولات فقط، ويجب أن نتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل، خصوصاً أنه لا يوجد ضغط كبير على اللاعبين في الوقت الذي نمتلك فيه مجموعة جيدة جداً من اللاعبين القادرين على تقديم مستويات عالية تضع النصر ضمن الأندية التي تنافس على الألقاب».

• علينا أن نستفيد من مواجهة الوصل ونتعلم من الأخطاء التي حدثت، ونتجنب تكرارها في المباريات المقبلة.