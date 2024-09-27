التعادل 2 -2 يحسم لقاء الوحدة وبني ياس في الجولة الرابعة

سيطر التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 على مواجهة الوحدة وضيفه بني ياس على استاد آل نهيان، التي اقيمت أمس في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليحصل كل فريق على نقطة، ففي حين رفع «العنابي» رصيده إلى سبع نقاط، فإن «السماوي» هو أيضاً أضاف النقطة السابعة إلى رصيده.

وكان بني ياس قد أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد سجله يوسف نيكيته في الدقيقة 35، لكن أصحاب الأرض نجحوا في ادراك التعادل مع بداية الحصة الثانية وتحديداً في الدقيقة 47، وهو الهدف الذي ساعد الفريق في السيطرة على مجريات اللقاء لفترة وجيزة شهدت تسجيل هدف التقدم بواسطة عمر خربين (50) لكن «السماوي» استجمع قواه وأدرك التعادل بأقدام البديل خوان باوزا (64) أشعل به فتيل اللقاء، لكن رغم ذلك لم تشهد الدقائق المتبقية أي تغير على مستوى النتيجة.