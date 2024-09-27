مبخوت وعموتة يضعان مباراة الجزيرة والنصر على «صفيح ساخن»

تشهد الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين قمة على «صفيح ساخن» بين الجزيرة والنصر، غداً، في الساعة الثامنة على استاد محمد بن زايد، بعد خسارتيهما في الجولة الماضية أمام الشارقة برباعية نظيفة، والوصل بثلاثية نظيفة على التوالي، ما أحبط مشجعي الناديين.

وكان النصر يمنّي النفس بمواصلة انطلاقته القوية، لاسيما أنه حصد انتصارين في أول جولتين على حساب العروبة وبني ياس، ليجمع ست نقاط قبل خسارته من جاره الوصل، ويأمل أن يلعب مهاجمه علي مبخوت دوراً حاسماً في مواجهة فريقه السابق الجزيرة.

في المقابل، جعلت خسارة الجزيرة أمام الشارقة مدربه المغربي الحسين عموتة على «المحك»، ويواجه مصيراً مجهولاً في مواجهة الشارقة المرتقبة، لأنه لم يحقق سوى فوز وحيد على حساب العروبة، فيما خسر أمام بني ياس والشارقة.

«الإمارات اليوم» ترصد أربعة أسباب تجعل قمة الجولة المقبلة مهمة للفريقين، وذلك على النحو الآتي:

مدرب الجزيرة

يخوض مدرب الجزيرة، المغربي حسين عموتة، مواجهة صعبة قد تحدد طريقه مع الفريق، وتعجل في إقالته حال خسارته مباراة النصر، بعدما طالبت الجماهير بذلك عقب الهزيمة أمام الشارقة برباعية، ليتأزم موقف الفريق ويبقى في المركز الـ10، وكتب من بداية البطولة شهادة عدم المنافسة رغم محاولات مجلس الإدارة تدعيم الصفوف بعدد من اللاعبين الأجانب على مستوى نجم أرسنال السابق محمد النني، إلا أن ذلك لم يكن كافياً ليخسر الفريق مباراتين من ثلاث خاضها حتى الآن.

المواجهة الأولى لمبخوت

مباراة تاريخية لمهاجم النصر علي مبخوت، الذي سيواجه ضغوطاً كبيرة أمام فريقه السابق، وفي الملعب الذي شهد تألقه لسنوات وأصبح الهداف التاريخي من خلاله، إضافة إلى ذلك الضغط الجماهيري لجمهور «العميد» الذي هاجم المدرب لاستبداله مبخوت أمام الوصل، ما يحفز اللاعب للرد وإثبات أنه الأفضل، ويجب عليه قيادة فريقه للفوز.

المنافسة على اللقب

خسارة النصر مباراة الجزيرة أو حتى تعادله سيجعل الفريق يواجه نفس مصير السنوات الماضية، ويضيع حلم المنافسة على لقب غائب منذ نحو 40 عاماً، وسيجعل الفريق أمام أزمة حقيقية مع جمهوره الذي فرح في ظهور الفريق بأول جولتين، قبل أن يخسر أمام الوصل في «ديربي بردبي»، ليفقد جمهوره الأمل من جديد، ما يجعل الفوز على الجزيرة السبيل الوحيد للعودة إلى الطريق الصحيح.

شرودر

رغم الإشادة الكبيرة به قبل خسارة «الديربي»، فإن المدرب الهولندي شرودر تعرض لهجوم في المباراة الماضية أمام الوصل، خصوصاً في الشوط الثاني، بعد التغييرات التي أجراها وقد تكون السبب الرئيس في خسارة المباراة، وأهمها إخراج علي مبخوت، كما أن المدرب هدد خلال مؤتمر صحافي اللاعبين غير الملتزمين في الفريق بتنفيذ تعليماته، وهو ما يجعل المباراة اختباراً حقيقياً للمدرب لمصالحة كل من وثق بقدراته.

• النصر يمنّي النفس بمواصلة انطلاقته القوية، لاسيما أنه حصد انتصارين في أول جولتين.