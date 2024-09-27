«العين العالمي» يعاقب «بطل الدوري»

حقق العين انتصاراً ثميناً على الوصل (4-2) في «كلاسيكو النخبة» الذي جمعهما على استاد هزاع بن زايد، أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وخاض «الزعيم» المواجهة باندفاع هجومي أجبر الوصل على التراجع للمناطق الخلفية فاستقبل الثنائي علي صالح وعبدالرحمن صالح بطاقتين صفراوين للخشونة مع إيريك وبندر الأحبابي.

وترجم العين المشارك في كأس العالم للأندية حالياً، أفضليته بتسجيل الهدف الأول من جملة كروية رائعة بدأت عند كاكو الذي وزّع عرضية داخل الصندوق، مررها محمد عباس بـ«الكعب» إلى بلاسيوس، وسددها في المكان الخالي من وجود الحارس خالد السناني «22».

ولم يحرك الوصل ساكناً لتعويض تأخره، ليستغل العين الموقف على النحو الأفضل، وسجل الهدف الثاني من تمريرة اللاعب محمد عباس لتضرب الدفاع، ويخطفها بندر الأحبابي ويُسدد في المرمى قبل المدافع الكوري الجنوبي سيونغ هيون (30).

واعتقد المراقبون أن الوصل قد استسلم للخسارة، لكن كايو كانيدو سجل هدف تقليص الفارق من زاوية صعبة لم يُحسن حارس العين التعامل معها (36).

وواصل كايو كانيدو أفضليته من بين لاعبي الوصل، فمر من بونغو بارك، وعكس الكرة إلى سياكا سيديبي، وهو في وضعية سمحت له بالتسجيل بسهولة (41).

ووقع الحارس خالد السناني في المحظور، ومنح العين التقدم من جديد، حينما ارتقى لاستقبال عرضية عبدالكريم تراوري، لتفلت الكرة من بين يديه أمام كوامي الذي استغل الهدية على أفضل ما يكون، وأسكن الكرة الشباك (45+4).

وأدخل مدرب الوصل ميلوش اللاعب فابيو ليما مع انطلاقة الشوط الثاني إلى جانب سالم العزيزي، فضغط الفريق الضيف بكل خطوطه، وسنحت له أكثر من فرصة للعودة إلى التعادل، كان أبرزها تسديدة ليما التي ارتطمت في رأس بلاسيوس وتحولت إلى ضربة ركنية.

وتماسك العين في تلك الأوقات، بل إنه حصل على ضربة جزاء، إثر تعرض بندر الأحبابي للسقوط داخل الصندوق من قبل بيريز، ليتمكن سفيان رحيمي من تسجيل هدف الاطمئنان (68).

وتوالت المصائب على الوصل بعدما تعرّض سفيان بوفتيني للطرد، بعد أن نال البطاقة الصفراء الثانية، ليضطر «الإمبراطور» إلى إكمال المباراة بـ10 لاعبين، لتتعقد الأمور على لاعبيه ويستقبلوا الخسارة الأولى هذا الموسم.