الوحدة ينشد التعويض في «ديربي أبوظبي» أمام بني ياس

يرفع فريق الوحدة شعار التعويض حينما يستضيف في الساعة 08:00 من مساء اليوم، على استاد آل نهيان، جاره بني ياس، ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في مواجهة لا بديل أمامه فيها سوى الانتصار للنهوض من كبوته، بعد خسارته الكبيرة في الجولة الماضية على يد شباب الأهلي 5-4، بينما يعيش الضيوف حالة من الاستقرار بحصدهم ست نقاط من ثلاث جولات.

ويخوض «أصحاب السعادة» المباراة وهم في المركز الخامس برصيد ست نقاط، ودقت الخسارة من «الفرسان» ناقوس الخطر للفريق الساعي للخروج من عباءة أحد المرشحين، الذي ظل على مدار المواسم السابقة يكتفي بالمنافسة فقط دون الصعود إلى منصة تتويج بطولة الدوري.

وعلى الجانب الآخر، يتطلع «السماوي» لتحقيق فوزه الثاني أمام جيرانه، بعد أن كان قد فاز على الجزيرة في الجولة الأولى من المسابقة بنتيجة 2-صفر، ويمنح الانتصار دفعة معنوية كبيرة قبل استقبال شباب الأهلي في الجولة المقبلة.

وقال مدرب العنابي، النرويجي روني ديلا، في المؤتمر الصحافي قبل المواجهة: «فترة التحضير للمباراة كانت قصيرة، ولكن فريقي خالٍ من الإصابات، وعملنا على معالجة بعض الفنيات التي تسببت في خسارتنا المباراة السابقة، ونأمل أن نقدم مباراة تليق بمستوى فريقنا، وأن نسعد جماهيرنا».

بدوره، قال مدرب بني ياس، البرتغالي جواو بيدرو سوزا: «لقد عملنا بجد خلال التدريبات استعداداً للقاء اليوم، ستكون مباراة صعبة، ولكننا جاهزون لخوضها من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، نريد أن نصحح الصورة التي نظهر بها خارج ملعبنا».

العروبة - شباب الأهلي

يواجه فريق العروبة، متذيل جدول الترتيب، الباحث عن انتصاره الأول في المسابقة، اختباراً صعباً للغاية حينما يستقبل في الساعة 05:20 من عصر اليوم على استاد دبا ضيفه شباب الأهلي، صاحب المركز الثاني برصيد تسع نقاط بفارق الأهداف عن الشارقة المتصدر قبل بدء الجولة.

لا بديل أمام الوافد الجديد سوى الانتصار إذا ما أراد تدارك موقفه بصورة مبكرة، خصوصاً أن الحصول على ثلاث نقاط أمام فريق بحجم «الفرسان» سيعطي دفعة معنوية كبيرة. وعلى الجانب الآخر، يرفع الضيوف شعار الفوز فقط من أجل البقاء في المقدمة، والتأكيد على الرغبة في المنافسة على اللقب.

وقال مدرب العروبة، البرتغالي برونو بيريرا في المؤتمر الصحافي إن على فريقه الحصول على أول نقاط لهم من أجل البقاء في المسابقة، بينما على الجانب الآخر شدد مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، على ضرورة التركيز الكامل طوال زمن المباراة، من أجل تحقيق الهدف المنشود.

عجمان - دبا الحصن

سيكون استاد راشد بن سعيد مسرحاً لمواجهة الجريحين عجمان وضيفه دبا الحصن، اللذين يعيشان ظروفاً مشابهة، بعد أن عجزا عن تحقيق أي انتصار منذ بداية الموسم، ففي حين يحتل أصحاب الأرض المركز الـ12، فإن الضيوف يأتون خلفهم مباشرة في المركز الـ13، وهو ما يجعل من اللقاء فرصة لأحد الطرفين للتعويض، علماً بأن نتيجة التعادل لا تلبي تطلعات الطرفين.

واعترف مدرب عجمان، الصربي غوران توفيجدزيتش، في المؤتمر الصحافي، بوجود ضغط على اللاعبين بسبب الخسارة في الجولات الثلاث الماضية، وفي الجانب الآخر أوضح مدرب دبا الحصن، البرازيلي كايو زاناردي، أن أهمية اللقاء تأتي من كونها تجمعهم مع منافس مباشر في المراكز الأخيرة من جدول الترتيب.