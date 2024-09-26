الكعبي: الكأس ستخسر فريقين كبيرين مبكراً

أكد إداري شباب الأهلي، خالد الكعبي، أن قرعة دور الـ16 لـ«مسابقة كأس رئيس الدولة» جاءت متوازنة في أغلب المباريات، لكنه أشار إلى أن المسابقة ستخسر فريقين كبيرين مبكراً.

وقال الكعبي لـ«الإمارات اليوم»، إن مواجهة شباب الأهلي أمام دبا الحصن في دور الـ16 لن تكون سهلة، مشدداً على أن «فرسان دبي» يجب أن يخوض اللقاء بتركيز كبير حتى يتأهل إلى ربع النهائي.

وأوضح: «القرعة أسفرت عن مواجهات متوازنة، وهناك مباراتان من العيار الثقيل، هما الوصل مع الوحدة، والنصر مع الشارقة، إذ إن المسابقة ستخسر فريقين كبيرين مبكراً».

وأضاف: «نشكر اتحاد كرة القدم على الحفل الرائع، والمكان المميّز الذي استضاف مراسم القرعة، في (سبيس 42 أرينا) بشاطئ الراحة في أبوظبي، حيث إن القرعة جاءت إلكترونية سلسة، بينما أقيمت بالنظام نفسه الذي شهدته نسخة الموسم الماضي، والتي حققت نجاحاً جيداً، ما أسهم في تكرار التجربة في الموسم الجديد».

وتابع: «نتمنى أن يحالف شباب الأهلي التوفيق أمام دبا الحصن، خصوصاً أن (كأس رئيس الدولة) ضمن أولويات الفريق في الموسم الحالي، إلى جانب أن البطولة لديها مكانة خاصة لدى (فرسان دبي) بحصول الفريق على 10 ألقاب، والأمر نفسه بالنسبة لجميع الأندية التي تسعى إلى التتويج باللقب، حيث إنها تحمل اسماً غالياً علينا جميعاً».

وشدد خالد الكعبي على أن شباب الأهلي يخوض جميع البطولات في الموسم الحالي، بهدف المنافسة على ألقابها، وقال: «الفريق بدأ الموسم بشكل جيد، بالفوز في الجولات الثلاث الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، وتجاوز الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بجانب فوزه في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2، وهو ما يؤكد أن طموحات الفريق كبيرة في المنافسة على جميع الألقاب».

رسالة وداع

من جهة أخرى، نشر اللاعب عبدالله النقبي رسالة وداع إلى جمهور نادي شباب الأهلي، بعدما أكمل إجراءات انتقاله إلى خورفكان خلال فترة الانتقالات الحالية، مؤكداً أنه لن ينسى الفترة التي لعب فيها في صفوف «فرسان دبي».

وأكد النقبي عبر حسابه الشخصي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» بأنه خاض تجربة رائعة مع الفريق، موضحاً: «هنا تنتهي الرحلة.. هنا أودع بيتي الأول نادي شباب الأهلي، هنا أرسم نهاية مشوار مليء بالسعادة والإنجازات التي يحلم بها كل لاعب، لكن رحلة العشق تستمر للأبد، رغم صعوبة الوداع تأتي سهولة الشكر لمن كانوا وسيظلون للأبد جزءاً من ذاكرتي، شكراً أولاً معالي خليفة سليمان الأب الروحي، وشكراً لكل الإدارات والمدربين واللاعبين، شكراً لكل من دعم وساند على مدار السنوات، شكراً لهذا الكيان الذي يظل شامخاً بجماهيره القوة الحمراء».