العين والوصل.. كلاسيكو «النخبة»

تتجه الأنظار في الساعة الثامنة من مساء اليوم صوب استاد هزاع بن زايد، الذي سيكون مسرحاً لمواجهة العين وضيفه الوصل في افتتاح الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في «كلاسيكو» جماهيري واعد بالمتعة، وبروفة قوية للفريقين قبل طي الصفحة المحلية، وفتح «الآسيوية» بمباريات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا (النخبة)، التي سيواجه فيها «الزعيم» مضيفه الغرافة القطري، بينما يستقبل «الإمبراطور» ضيفه الأهلي السعودي بقيادة نجمه الإنجليزي إيفان توني. ويعيش كلا الفريقين حالة من الاستقرار، إذ يحتل العين المركز السابع برصيد أربع نقاط (لديه مباراة مؤجلة أمام كلباء)، وسيخوض اللقاء وهو منتشٍ بالتأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس القارات بانتصاره على أوكلاند النيوزيلندي 6-2، في حين صعد الوصل إلى المركز الثالث برصيد سبع نقاط، بعد أن حوّل تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على جاره النصر في «ديربي بر دبي».

وستضاعف أي نتيجة غير الفوز على الوصل في لقاء اليوم الضغوط على المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، الذي رغم نتائجه الجيدة منذ بداية الموسم إلا أن شعبيته لاتزال منخفضة بين فئة من جماهير فريقه العين، ما قد يتغير في حال الانتصار على حامل اللقب في لقاء اليوم.

وفي الوقت الذي تأكد فيه غياب لاعب الوسط يحيى نادر، وقلب الدفاع خالد الهاشمي، بصورة رسمية، عن اللقاء، فإن الشكوك لاتزال تحوم حول موقف المهاجم لابا كودجو، والمدافع كوامي أوتوي، لعدم الجاهزية الكاملة.

من جهته، قال المدرب الأرجنتيني كريسبو في المؤتمر الصحافي قبل اللقاء: «ما يحتاجه العين للفوز هو الجاهزية»، مشدداً في الوقت نفسه على أن «اللقاء لن يكون سهلاً»، مضيفاً: «ستكون مباراة قوية، هم بطل المسابقة، وفريق تصعب مواجهته. منافسنا فريق كبير، ويلعب بشكل جيد. والمباراة في ملعبنا وأمام جماهيرنا، ونحن أيضاً في مستوى جيد، والروح المعنوية لفريقنا مرتفعة، خصوصاً بعد المباراة السابقة في كأس القارات، وعلينا أن نهدي جماهيرنا الفوز على الوصل».

في المقابل، يستعد «الإمبراطور» بمدربه المميز الصربي ميلوش ميلوييفيتش، الساعي للدفاع عن لقبه، لخوص مباراة لا تخلو من الصعوبة، وقد أظهر قدرات فنية عالية ببناء تشكيلة متجانسة، تتنوع فيها مصادر الخطورة، وقادرة على قلب الطاولة في أي وقت من خلال استثمار أنصاف الفرص.

وأغدق المدرب الصربي المديح لفريق العين في المؤتمر الصحافي قبل المواجهة، قائلاً: «العين أفضل فريق في الدوري، وعلى فريقنا أن يذهب إلى الملعب ويبذل أقصى ما لديه، وأن تكون درجة التركيز عالية، والحماس كذلك، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية»، مضيفاً: «المباريات السابقة أصبحت من الماضي، وطوينا صفحتها، وعلينا التركيز على لقاء اليوم».

وفي المواجهة الأخرى، يحل فريق الشارقة، متصدر الترتيب بـ«العلامة الكاملة»، ضيفاً ثقيلاً على جاره البطائح في الساعة 17:20 من عصر اليوم على استاد خالد بن محمد، في لقاء لا يخلو من الندية، وبينما كان أصحاب الأرض قد استعادوا اتزانهم في الجولة الماضية بالانتصار خارج الأرض على دبا الحصن 2-1، والوصول إلى النقطة الرابعة في المركز الثامن، فإن «الملك» يعيش حالة من الاستقرار بفوزه في أول ثلاث جولات في المسابقة، مكّنته من البقاء في الصدارة بفارق الأهداف عن شباب الأهلي.