«دبور» يلسع الوحدة.. شباب الأهلي في القمة

قاد البديل مؤنس دبور فريقه «شباب الأهلي» لتحقيق فوز مثير على الوحدة (5-4)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، ليواصل انتصاراته، مُحققاً العلامة الكاملة، ومتساوياً مع الشارقة في الصدارة برصيد تسع نقاط.

وبكّر السوري عمر خريبين بافتتاح التسجيل لمصلحة «الوحدة» بضربة رأسية «3»، ولم يتأخر «شباب الأهلي» في الرد، فتمكن الإيراني سردار أزمون من استغلال كرة أرسلها إليه يوري سيزار في عمق دفاع «العنابي»، وتابعها في الشباك «7».

ونجح يوري سيزار بالطريقة نفسها، في قلب الطاولة على الفريق الضيف، على واقع تمريرة مثالية من جويلهيرم بالا، ليضع الكرة في المرمى لحظة خروج الحارس لملاقاته «13».

وتابع عمر خريبين تألقه، ونجح في تسجيل هدف التعادل لمصلحة «أصحاب السعادة»، بتسديدة استقرت في سقف المرمى «33».

وأعاد سردار أزمون لشباب الأهلي التقدم من جديد قبل أن يخرج الفريقان للاستراحة، وذلك من خطأ دفاعي للاعبي الوحدة «45+3».

ونسج خريبين على المنوال ذاته، فهز شباك شباب الأهلي للمرة الثالثة بتسديدة قوية، مستفيداً من تمريرة الظهير علاء الدين زهير من جهة اليمين «81».

وأنقذ البديل مؤنس دبور، شباب الأهلي من فخ التعادل، عندما سجل الهدف الرابع، إثر «دربكة» أمام مرمى الوحدة «78»، وعاد بعدها بدقيقتين ليحسم المواجهة لفريقه بهدف خامس من كرة هيأها له يحيى الغساني، ووضعها في المرمى دون مضايقة. وفي الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع، قلّص المدافع لوكاس بيمنتا الفارق، وسجل الهدف الرابع للوحدة، بعد محاولة يائسة من الدفاع لإبعاد تسديدته «90+4».

وعلى استاد دبا الفجيرة، حقق خورفكان أول انتصار له في الدوري، والذي جاء على حساب العروبة (2-1). وسجل اللاعب الإسباني جونثان فييرا الهدف الأول لمصلحة خورفكان من ضربة جزاء في الدقيقة 12، إلا أن الإيراني محمد رضا أدرك التعادل من ضربة ثابتة نفذها بطريقة مثالية «45+2». وبينما كانت المباراة تتجه للتعادل، تمكن البرازيلي ماتيوس دي أندرادي، من إكمال عرضية سعيد أحمد إلى داخل الشباك «90+2».