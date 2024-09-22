مدير فريق العين: الأهلي المصري فريق كبير.. والزمالك أيضاً

أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين أحمد الشامسي، احترامهم لجميع الأندية المنافسة، مؤكدا أن منافسهم الأهلي المصري في الدور المقبل من بطولة كأس القارات فريق كبير وأن الزمالك هو الآخر يبقى فريقاً كبيراً، مشيراً إلى أن نادي العين لديه قاعدة جماهيرية في مصر ويأملون أن يحظوا بدعمها في المواجهة المرتقبة.

وقال الشامسي لـ"الإمارات اليو": "لنا في مصر محبين وداعمين للفريق ونحن ننتظرهم، علاقاتنا مع الأندية المنافسة حول العالم عميقة ومن بينها الأهلي والزمالك".

وأشار الشماسي إلى أن "الكرة المصرية ظلت على مدار السنوات تقدم لاعبين على مستوى كبير، مضيفاً: "الكرة المصرية لديها تاريخ كبير في البطولات الأفريقية وسبق للأهلي والزمالك أن توجا ببطولاتها".

وكان العين الذي اكتسح ضيفه أوكلاند سيتي النيوزيلندي 6-2 في الدور الأول من بطولة كأس القارات قد ضرب موعداً مع الأهلي المصري الذي سيواجهه يوم 29 أكتوبر المقبل في القاهرة.