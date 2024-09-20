عجمان «تحت الضغط» أمام بني ياس.. ومواجهة تاريخية بين الحصن والبطائح

يستضيف فريق بني ياس نظيره عجمان، عند الساعة 17:30 من مساء اليوم في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، فيما يلتقي دبا الحصن مع ضيفه البطائح في الثامنة مساء على ملعب خورفكان.

وتتواصل الجولة غداً بقمتين من العيار الثقيل، إذ يستقبل الشارقة نظيره الجزيرة عند الساعة 17:30، ويلعب الوصل مع النصر في الثامنة مساء، على أن تُختتم الجولة بعد غدٍ بلقاء شباب الأهلي مع الوحدة، والعروبة مع خورفكان، في حين تأجل لقاء اتحاد كلباء مع العين لموعد يتحدد لاحقاً.

ويدخل عجمان مواجهته أمام بني ياس وهو تحت الضغط، بعدما عجز الفريق عن تحقيق أي نقطة في الدوري، بعد الخسارة من الوحدة وشباب الأهلي، بل إن معاناته قد ازدادت بعد توديع مسابقة كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) بالخسارة من شباب الأهلي ذهاباً 0-2، والتعادل بهدف لمثله إياباً.

وكانت جماهير عجمان تُمني النفس بانطلاقة أفضل مما كانت عليه، في ظل التدعيمات الكثيرة التي قامت بها إدارة النادي على مستوى اللاعبين المحترفين والمقيمين، للمرة الأولى في تاريخ النادي، وعودة المدرب الصربي غوران، لكن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن، وواصل الفريق سقوطه من مباراة إلى أخرى.

وسيتوجب على «البرتقالي» العودة من استاد الشامخة بأفضل نتيجة ولو كان التعادل على أقل تقدير، حتى لا يجد نفسه في صراع مبكر مع الهبوط، رغم أن التطلعات كانت بالمنافسة على مركز متقدم في جدول الدوري.

ولا تقل المواجهة أهمية بالنسبة لـ«السماوي»، إذ يرغب «صاحب الأرض» في تعويض الخسارة التي مُني بها في الجولة الماضية من النصر 1-4، والعودة لسكة الانتصارات بعدما فاز في الجولة الأولى على الجزيرة 2-0.

ويمتاز بني ياس بقوة خط هجومه، خصوصاً أنه سجل 10 أهداف منذ بداية الموسم، متفوقاً على جميع فرق دوري أدنوك للمحترفين.

وفي المباراة الثانية، تعتبر مباراة دبا الحصن والبطائح «تاريخية»، إذ لم يسبق لهما أن التقيا في دوري المحترفين منذ انطلاق المسابقة في موسم 2008- 2009.

وتأتي المواجهة وسط بداية غير جيدة يعيشها الفريقان مع انطلاقة الموسم، خصوصاً فريق دبا الحصن الذي لم يقدم نفسه بالصورة المطلوبة، مع تلقيه خسارتين في الدوري أمام الشارقة 1-4، ومن الوصل بهدف دون ردّ، ثم سقط أمام بني ياس في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بالخسارة ذهاباً 2-4 وإياباً 0-3، وسيدخل دبا الحصن اللقاء وهو بحاجة ماسة إلى الفوز وحصد النقاط الثلاث، أملاً في البحث عن الاستقرار الفني، وخوفاً من أي قرارات قد تطال المدرب البرازيلي كايو زاناردي.

أمّا البطائح فيبدو في وضعية أفضل نسبياً من دبا الحصن، رغم أنه لم يُحقق الفوز في الدوري، بعد خسارته من شباب الأهلي 1-2، لكنه حقق الأصعب وفرض التعادل على العين 3-3، بعدما كان متأخراً بثلاثة أهداف نظيفة، كما ودّع هو الآخر كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بصعوبة، إثر الخسارة من الجزيرة ذهاباً 1-3، والفوز إياباً 2-1.

• الجولة الثالثة تتواصل غداً بقمتين من العيار الثقيل.. الشارقة مع الجزيرة والوصل مع النصر.