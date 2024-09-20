«تمهيدي» الكأس ينطلق اليوم.. والبطل الوحيد يتصدر المشاهد الـ 5

تنطلق عند الساعة الخامسة و25 دقيقة مساء اليوم، منافسات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة بكرة القدم المخصصة لأندية الدرجة الأولى، وذلك بإقامة ثلاث مباريات، يلعب فيها فريق الإمارات بملعبه مع مصفوت في أبرز المباريات، والفجيرة بملعبه مع الوافد الجديد فليتوود يونايتد، بينما يتواجه «غلف إف سي» مع دبا في ملعب النادي العربي في أم القيوين. وتستكمل المنافسات يوم غد بإقامة أربع مباريات، يلعب فيها يونايتد مع غلف يونايتد، وتقام في مدينة دبي الرياضية، وحتا بملعبه مع العربي، والجزيرة الحمراء مع الوافد الجديد «مجد»، ويستضيف الذيد بملعبه فريق الحمرية. وتقام المنافسات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، بحيث تتأهل الفرق الفائزة للدور التالي مباشرة. ويبرز إلى الواجهة عدد من المشاهدة الفنية الجديدة، على النحو الآتي:

البطل الوحيد

ينفرد نادي الإمارات بأنه الفريق الوحيد بين أندية الدرجة الأولى الذي سبق له الفوز بالكأس، وذلك في عام 2010 تحت إشراف المدرب المواطن عيد باروت.

تعويض الخسائر

تتطلع أربعة أندية إلى تعويض خساراتها في مستهل الموسم الحالي لأندية الدرجة الأولى، بحيث تعيد البسمة إلى جمهورها، وهي: يونايتد، والفجيرة، والحمرية، و«غلف إف سي»، إضافة إلى ناديي الذيد وغلف يونايتد، بعد أن حققا التعادل.

مشاركة الوافدين

يدشن فريقا «مجد» وفليتتود يونايتد أول حضور لهما في كأس رئيس الدولة، بعد انضمامهما إلى صفوف أندية الدرجة الأولى في مناسبة تاريخية للفريقين.

رد اعتبار مبكر

يطمح نادي الإمارات، إلى رد الاعتبار مبكراً، عندما يواجه مصفوت لتعويض الخسارة الثقيلة التي تلقاها أمام ضيفه بثلاثية نظيفة في الدور الأول لدوري الدرجة الأولى، بهدف مصالحة الجمهور وأيضاً الانطلاق في البطولة التاريخية له.

الجزيرة الحمراء

يبحث نادي الجزيرة الحمراء عن أول مكاسبه بعد قراره بإلغاء الانسحاب والاستعانة بالاستثمار لمواصلة خوض المنافسات، عندما يلاقي الوافد الجديد «مجد».