4 مدربين بصمتهم غائبة عن أنديتهم.. كأس المحترفين زادت معاناتهم

زادت بطولة كأس المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، من معاناة أربعة مدربين مع أنديتهم، بعد أن ودّعوا المسابقة من أدوارها الأولى في امتداد لنتائجهم السلبية في دوري أدنوك للمحترفين.

ولم تعرف أندية خورفكان ودبا الحصن وعجمان والعروبة طعم الانتصار مع مدربيها، منذ انطلاق الموسم، ما سيزيد من معاناتهم في الفترة المقبلة، وقد يدفع البعض منهم للرحيل بسبب سوء النتائج.

وعلى الرغم من الانتدابات القوية التي قامت بها تلك الأندية في فترة الانتقالات الصيفية، فإن «الرياح لم تأتِ بما تشتهي السفن»، وجاءت النتائج على عكس التوقعات، رغم خبرات هؤلاء المدربين في الدوري الإماراتي.

وفشل المدرب الروماني المخضرم، دانيل إيسيلا، في ترك بصمته التي اكتسبها من العمل مع بني ياس وعجمان، لتحقيق الإضافة المطلوبة مع خورفكان، فخسر ذهاباً وإياباً من الشارقة، وبنتيجة 0-1 و1-2، كما خسر من الوحدة 0-1، ومن العين 1-5.

وأعاد المدرب البرازيلي كايو زاناردي، النتائج السلبية مع عجمان في الموسم الماضي والتي دفعت إلى رحيله بعد الجولة الرابعة، وخلال تجربته الحالية مع دبا الحصن انهزم في جميع مبارياته، فتلقّى الخسارة من بني ياس في الكأس، ذهاباً وإياباً، 2-4 و0-3، وأمام الشارقة والوصل في الدوري، 1-4 و0-1.

وصدم مدرب عجمان العائد إليه بعد تجربة مع النصر والوحدة، الصربي غوران، عشاق وأنصار البرتقالي، بالخروج من الدور الأول لمسابقة مصرف أبوظبي الإسلامي، بعدما فشل في تخطّى عقبة شباب الأهلي، مكتفياً بالتعادل الإيجابي 1-1 بعدما، كان قد خسر ذهاباً بهدفين دون ردّ، ليتجرد من لقب كأس المحترفين الذي حصده رفقة الوحدة، حينما كان يتولى قيادته.

كما فشل غوران في تحقيق أي نتيجة إيجابية في بطولة الدوري، فخسر من شباب الأهلي، 1-2، ومن الوحدة بهدف دون ردّ.

وخسر نادي العروبة رهانه على مدربه البرتغالي، برونو بيريرا، الذي تم وضع الثقة فيه بعد أن قاد فريقه للصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين.

وعلى الرغم من أن فريقه قد أبلى بصورة جيدة أمام النصر في كأس المحترفين، حينما تعادل معه ذهاباً من دون أهداف، وخسر في العودة بصعوبة بالغة 1-2، فإن الفريق في وضعية صعبة في جدول الدوري، إذ يحتل المركز الأخير في الترتيب العام، بعدما خسر في المباراة الأولى من النصر بنتيجة ثقيلة 1-5، وعاد وكرّر خسارته من الجزيرة بهدفين دون ردّ.

وكان المنطق قد فرض نفسه في مباريات الدور التمهيدي من مسابقة الكأس، إذ نجحت الفرق التي تأهلت للدور الثاني من الاستفادة من نتائجها ذهاباً، وخرجت النتائج من دون أي مفاجآت.

وشهدت المرحلة الثانية تأهل ستة أندية سبق لها الفوز بلقب بطولة كأس المحترفين، وهي شباب الأهلي والعين والوحدة والجزيرة والنصر والشارقة، بينما تأهل ناديان فقط لم يسبق أن توّجا باللقب، وهما الوصل وبني ياس، اللذان سيلتقيان معاً في الدور ربع النهائي.

وشهدت المباريات الـ12 التي أقيمت في الدور الأول تسجيل 36 هدفاً بواقع ثلاثة أهداف للمباراة الواحدة، في حين خرجت خمس مباريات بشباك نظيفة.

ونجحت ثلاثة فرق في الفوز ذهاباً وإياباً، وهي الشارقة على خورفكان، بنتيجة، 1-0 و2-1، والعين على اتحاد كلباء، 3-2 و3-1، وبني ياس على دبا الحصن 4-2 و3-0.

مباريات الدور ربع النهائي

الشارقة × الوحدة

العين × الجزيرة

الوصل × بني ياس

شباب الأهلي × النصر

أرقام وإحصاءات من الكأس

الأكثر تسجيلاً: بني ياس «7 أهداف».

الأكثر استقبالاً للأهداف: دبا الحصن «7 أهداف».

الأكثر تسديداً على المرمى: شباب الأهلي «29 محاولة».

الأكثر تمريراً: العين «1078».

الأكثر استحواذاً: النصر «65%».

الأكثر بطاقات صفراء: العروبة «7».

الأكثر بطاقات حمراء: دبا الحصن «1».