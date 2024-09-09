كأس الرابطة تبدد قلق العيناوية تجاه اللاعبين الاحتياطيين

ضرب فريق العين عصافير عدة بحجر واحد خلال مواجهة ضيفه كلباء، أول من أمس، في إياب الدور التمهيدي لكأس رابطة المحترفين لكرة القدم، فإلى جوار عبوره إلى المرحلة الثانية من المسابقة بالفوز 6-3 في مجموع المباراتين، فقد اطمأنت الجماهير على دكة البدلاء في ظل غياب تسعة لاعبين أساسيين لالتحاقهم بالمنتخبات الوطنية، وبينما نجح اللاعبون الذين استعان بهم المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو في مهمة تبديد القلق على دكة الاحتياط، إلا أن ذلك ليس بشكل نهائي خصوصاً أن أكثر التحديات التي قد تواجههم هي عدم حصولهم على فرصة المشاركة في المنافسات الكبيرة، في ظل اعتماد كريسبو على سياسة القائمة المغلقة كما حدث في الموسم الماضي، وعدم اللجوء لسياسة تدوير اللاعبين.

وكان «الزعيم» ثالث أكثر الأندية المشاركة في الدور التمهيدي لكأس رابطة المحترفين التي افتقدت لاعبيها في جولة الإياب لتزامنها مع التوقف الدولي، لكنه كان الأكثر تأثراً نظراً لفقدانه تسعة لاعبين أساسيين دفعة واحدة بعد التحاق كل من: خالد عيسى وخالد الهاشمي وكوامي أوتوي ويحيى نادر ومحمد عباس بالمنتخب الوطني الأول، واستدعاء سفيان رحيمي لمنتخب المغرب، ولابا كودجو لمنتخب توغو، وأليخاندرو كاكو لمنتخب الباراغواي، وبارك يونغ لمنتخب كوريا الجنوبية، ويوسف عبده لانضمامه للمنتخب الأولمبي.

وقال كريسبو في المؤتمر الصحافي عقب المباراة التي حوّل فيها العين تأخره من صفر-1 إلى الفوز 3-1 والتأهل على أثر ذلك بالانتصار 6-3 في مجموع المباراتين، إن «الأداء الذي قدمه اللاعبون على الرغم من عدم مشاركتهم بشكل متواصل مع الفريق، والذي قادنا للتأهل سيساعدنا بشكل كبير ويجعلنا أكثر قوة».

وأضاف المدرب الأرجنتيني مشيداً بالبدلاء: «كان لدينا لاعبون يشاركون مع الفريق لأول مرة، قد تكون المباراة أظهرت أنه كان هناك شيء افتقدناه في الأداء وهو غياب التناغم بين عناصر التشكيلة، لكن في الشوط الثاني أدرنا اللقاء بشكل أفضل كما أن الأداء كان جيداً واستحققنا على أثر ذلك الفوز».

وأيد قائد الفريق، بندر الأحبابي ما ذهب إليه مدربه هيرنان كريسبو، حول أن المباراة ساعدت على ظهور اللاعبين البدلاء بشكل جيد، مشيراً إلى أن المباراة أثبتت مقولة «العين بمن حضر»، على الرغم من قوة منافسهم كلباء وطموحاته العالية، إذ خاض اللقاء متسلحاً بها للحصول على بطاقة التأهل.

وقال في حديثه عقب المباراة: «لقد كان أداؤنا ممتازاً في المباراة التي لم تكن سهلة، لقد عانينا غياب 90% من اللاعبين الأساسيين، ولكن مع ذلك كان العين بمن حضر، ففي تقديري كل المباريات صعبة وفي كرة القدم لا توجد مواجهات سهلة. هنالك دروس من المهم أن نتعلم منها مثل مباراة البطائح التي كنا متقدمين فيها بثلاثية وفي النهاية خرجنا متعادلين».

راحة قصيرة

حصل لاعبو فريق العين على راحة قصيرة، على أن تستأنف التدريبات خلال الأسبوع الجاري استعداداً للمباراة الافتتاحية في مشوار دوري أبطال آسيا للنخبة، حينما يستقبل الزعيم ضيفه السد القطري يوم الإثنين المقبل في البطولة التي يدخلها بصفته حاملاً للقبها، ولا بديل أمامه سوى الانتصار فقط، إذا ما أراد أن يؤكد جاهزيته للدفاع عن لقبه، خصوصاً أن المشوار سيكون صعباً أمامه.