6 درّاجين يمثلون المنتخب في طواف صلالة

تغادر بعثة منتخب الدرّاجات اليوم إلى عُمان للمشاركة في طواف صلالة 2024 الذي يُقام من 8 إلى 11 سبتمبر الجاري، على أربع مراحل ولمسافة 504 كم، بين المناطق الجبلية في منطقة صلالة.

وتضم بعثة المنتخب ستة درّاجين، هم: أحمد المنصوري، ومحمد المطيوعي، وعبدالله الحمادي، وسعيد حبش، وسعيد صفر، ومحمد الصباغ، وتضم البعثة المهندسة خلود الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الدرّاجات، ومدرب المنتخب بدر علي ثاني، وفني الدرّاجات ساجيث، والمدلك جون.

وأكد رئيس لجنة المنتخبات رئيس اتحاد الإمارات للدرّاجات، منصور بوعصيبة، أن طواف صلالة هو أول السباقات التي يشارك فيها المنتخب خلال الشهر الجاري، الذي يشهد أيضاً المشاركة في طواف الصين من 18 إلى 23 سبتمبر، وبطولة العالم للطريق بسويسرا من 20 إلى 30 سبتمبر.

وأوضح بوعصيبة أن المنتخب يحرص دائماً على المشاركة في طواف صلالة الذي توّج به العام قبل الماضي، قبل أن يحل ثالثاً في النسخة الماضية، إضافة إلى فوز الدرّاج عبدالله جاسم بلقب الطواف تحت 23 سنة.

ويأتي طواف صلالة في بداية الموسم وفترة إعداد قوية للتحضير لسباقات مقبلة والبطولات المختلفة التي يشارك فيها المنتخب، خصوصاً بعد اعتماد الطواف من الاتحاد الدولي، وهو ما زاد من حجم الإقبال والمشاركة فيه.

طواف صلالة يُقام من 8 إلى 11 سبتمبر الجاري، على أربع مراحل ولمسافة 504 كم.