الموت يُغيّب عبدالرحيم جاني بعد مسيرة رياضية امتدت 56 عاماً

غيب الموت اللاعب الدولي السابق والإداري الرياضي المخضرم، عبد الرحيم جاني بعد مسيرة امتدت لنحو 56 عاما بدأت منذ العام 1968 عندما انضم إلى نادي الشارقة لاعبا في صفوف فريق كرة القدم قبل أن ينتقل إلى العمل الإداري في نادي الشارقة وفي اتحاد الإمارات لكرة القدم، إذ شغل الراحل عدة مناصب رياضية كان أبرزها منصب مدير المنتخب الوطني لكرة القدم الذي شارك في كأس العالم عام 90 في إيطاليا كما شغل الراحل أيضا منصب إداري المنتخب في ثلاثة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم

وترك الراحل عبد الرحيم جاني، بصمة مميزة خلال مسيرته الرياضية والإدارية الطويلة سواء كان لاعبا بنادي الشارقة أو إداريا في منتخب الإمارات لكرة القدم.

ونعي اتحاد الإمارات لكرة القدم على صفحته الرسمية عبر منصة «إكس» إداري منتخب الإمارات الأسبق، عبد الرحيم جاني. كما نعي نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر منصة «إكس» الراحل عبدالرحيم جاني المدير الإداري الأسبق للمنتخب ولاعب نادي الشارقة السابق، واصفا إياه بـ «صاحب السيرة العطرة والبصمات الخالدة».

ووصف الحارس المونديالي المخضرم عبد القادر حسن، الراحل عبدالرحيم جاني بأنه يعد من خيرة الإداريين الذي عملوا في المجال الرياضي، وأضاف عبد القادر حسن لـ «الإمارات اليوم»: «كان عبد الرحيم جاني إداريا رياضيا محنكا ويتميز دائما بروح العمل الجماعي والفريق الواحد أسال الله أن يتغمده بواسع رحمته».

من جانبه قال المدرب الوطني في كرة القدم واللاعب المونديالي السابق حسين غلوم أن جاني يعد من أفضل الإداريين في تاريخ المنتخب الوطني بعدما عمل إداريا ومديرا له لفترات طويلة وكان توليه للمنصب خلال مشاركته المنتخب في كأس العالم 90 من أبرز المحطات في مسيرته الإدارية.