منتخب الإمارات لألعاب القوى يتأهل إلى نهائي 400 متر رجال في دورة الألعاب الآسيوية

تأهل ثنائي منتخب الإمارات لألعاب القوى، سليمان عبدالرحمن وإيمانويل باميديلي، إلى نهائي سباق 400 متر للرجال ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية "آيتشي–ناغويا 2026"، بعد أداء مميز في التصفيات.

وسجل إيمانويل باميديلي 45.76 ثانية، محققاً أفضل زمن في التصفيات الثلاث، فيما قطع سليمان عبدالرحمن السباق في 45.89 ثانية، متصدراً مجموعته، ليضمن الثنائي التأهل إلى النهائي.

وفي الرماية، سجل منتخب الإمارات المكوّن من غاية شهيل ومحمد صالح 560 نقطة في التصفيات التأهيلية لمسابقة مسدس الهواء 10 أمتار للفرق المختلطة، بواقع 276 نقطة لغاية شهيل و284 نقطة لمحمد صالح، ليحتل المركز الثامن عشر.

وفي الرياضات الإلكترونية، أنهى منتخب الإمارات مشاركته في المنافسات عند الدور ربع النهائي، عقب خسارته أمام المنتخب السعودي بنتيجة 1 / 3 بعدما بلغ هذا الدور عبر منافسات المجموعة الثانية.

وفي رفع الأثقال، حلت بشاير الأحبابي في المركز السابع بوزن 57 كجم للسيدات، بعدما حققت مجموع 110 كجم بواقع 50 كجم في الخطف و60 كجم في النتر، فيما سجلت مي المدني مجموع 159 كجم في منافسات وزن 61 كجم للسيدات، بواقع 73 كجم في الخطف و86 كجم في النتر، لتحل ثانية في المجموعة الثانية.

واختتم منتخب السباحة مشاركته في الدورة، حيث سجل محمد اليماحي زمناً بلغ 2:17.99 دقيقة في سباق 200 متر ظهر، فيما سجل عمر الحمادي 30.64 ثانية في سباق 50 متر صدر.

وفي منافسات الترويض، حل منتخب الإمارات سادساً في نهائي الفرق برصيد 197.442 نقطة، بمشاركة 9 دول و45 ثنائياً من الفرسان والخيول.

وضم المنتخب كلاً من علي خلفان الجهوري مع الجواد Lotus-S، وبيانكا شوتز مع Le Grand Ayden HB، ومحمد جاسم السركال مع Zen Liquidity، وناتالي لانكستر مع Tesla DXB.

وسجل الجهوري أفضل نتيجة بين فرسان المنتخب بنسبة 67.030%، محققاً أفضل رقم شخصي له دولياً في مستوى «بري سان جورج»، فيما سجلت بيانكا شوتز 66.647%، ومحمد جاسم السركال 63.765%، وناتالي لانكستر 60.824%.

وفي إطار دعم المنتخبات الوطنية، زار شهاب أحمد محمد عبدالرحيم الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان، وفارس محمد المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، والدكتور ناصر التميمي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، وعبدالمحسن فهد الدوسري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومحمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، معسكر منتخب الإمارات للجوجيتسو في طوكيو، واطلعوا على سير البرنامج التدريبي واستعدادات المنتخب للمنافسات، مؤكدين دعمهم الكامل للاعبين.

وعلى صعيد جدول الميداليات، واصلت الصين الصدارة برصيد 157 ميدالية، منها 97 ذهبية، تلتها اليابان بـ113 ميدالية، ثم كوريا الجنوبية بـ64 ميدالية.

وتتواصل غداً مشاركات منتخبات الإمارات، مع انطلاق منافسات القوس والسهم بمختلف فئاتها، إلى جانب منافسات الفردي في الترويض بمشاركة علي خلفان الجهوري وبيانكا شوتز ومحمد جاسم السركال وناتالي لانكستر، فيما يخوض عبد القدوس علي الدور الأول لسباق 200 متر للرجال، وتشارك أمينات قمر الدين في سباق 200 متر للسيدات.