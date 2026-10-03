تغطية مباشرة.. الإمارات وعُمان في نصف نهائي "خليجي 27"

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

- انطلاق المباراة بصافرة الحكم الهولندي داني ماكليلي، ويعاونه مواطناه هيسيل ستيجسترا وجان دي فريز.

- بداية قوية لمنتخب الإمارات وتجانس بين اللاعبين وسيطرة في وسط الميدان.

- الأبيض يتقدم.. عثمان كمارا يرتقي بين مدافعي عمان ويفتتح التسجيل برأسية رائعة في الدقيقة (22).

 

 

تشكيلة الإمارات

تشكيلة عمان

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