تغطية مباشرة.. الإمارات وعُمان في نصف نهائي "خليجي 27"
- انطلاق المباراة بصافرة الحكم الهولندي داني ماكليلي، ويعاونه مواطناه هيسيل ستيجسترا وجان دي فريز.
- بداية قوية لمنتخب الإمارات وتجانس بين اللاعبين وسيطرة في وسط الميدان.
- الأبيض يتقدم.. عثمان كمارا يرتقي بين مدافعي عمان ويفتتح التسجيل برأسية رائعة في الدقيقة (22).
برأسية متقنة.. عثمان كمارا يقص شريط الأهداف ويفتتح التسجيل لمنتخبنا الوطني 🇦🇪⚽️#الإمارات_عمان #أبوظبي_الرياضية 1⃣ | #خليجي27 pic.twitter.com/87CHBHuC5Z— ADSportsTV (@ADSportsTV) October 3, 2026
تشكيلة الإمارات
تشكيلة الأبيض لمواجهة منتخب عُمان 🇦🇪📋#منتخب_الإمارات #خليجي_الديار_العربية #ابيضنا_في_الخليجيه pic.twitter.com/pVvkRgQZ15— UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) October 3, 2026
تشكيلة عمان
تشكيلة عمان لمواجهة الإمارات! #خليجي_الديار_العربية27 #أهلًا_بالخليج pic.twitter.com/WzmDQ1ATkk— اتحاد كأس الخليج لكرة القدم (@AGCFF) October 3, 2026
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