تغطية مباشرة.. الإمارات وعُمان في نصف نهائي "خليجي 27"

- انطلاق المباراة بصافرة الحكم الهولندي داني ماكليلي، ويعاونه مواطناه هيسيل ستيجسترا وجان دي فريز.

- بداية قوية لمنتخب الإمارات وتجانس بين اللاعبين وسيطرة في وسط الميدان.

- الأبيض يتقدم.. عثمان كمارا يرتقي بين مدافعي عمان ويفتتح التسجيل برأسية رائعة في الدقيقة (22).

تشكيلة الإمارات

تشكيلة عمان