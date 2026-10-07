حمدان بن مبارك يثمن دعم القيادة الرشيدة لقطاع كرة القدم

ثمن الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، دعم القيادة الرشيدة للرياضة بشكل عام وقطاع كرة القدم على وجه الخصوص، مؤكداً أن الدعم السخي والمتواصل أسهم في تأهيل أجيال متعاقبة من الرياضيين المتميزين.

وقال إن اتحاد الإمارات لكرة القدم يقدر هذا الاهتمام المستمر، معرباً عن شكره للأندية ووسائل الإعلام الوطنية والجمهور والشركاء والرعاة ورجال الأعمال، على دعمهم الكبير لمنتخب الإمارات لكرة القدم.

وهنأ رئيس اتحاد الكرة المنتخب السعودي بمناسبة تتويجه بلقب كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27"، كما بارك للاتحاد الخليجي لكرة القدم النجاح التنظيمي للبطولة.