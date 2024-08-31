الجزيرة يتعاقد مع الفرنسي نبيل فقير

تعاقد الجزيرة الإماراتي السبت مع لاعب الوسط الدولي الفرنسي السابق نبيل فقير حتى عام 2026 قادما من ريال بيتيس الإسباني.

وكتب نادي الجزيرة عبر حسابه في منصة "إكس": "نبيل فقير جزراوي"، مشيرا إلى اكتمال إجراءات التعاقد مع اللاعب الجزائري الأصل، بعدما تواجد في أبوظبي منذ الخميس.

وأكمل فقير (31 عاما) عقد اللاعبين الأجانب في الجزيرة الذي يضم أيضا المصري محمد النني والهولندي من أصل تونسي كريم رقيق والفرنسي نيسكينس كيبانو والأرجنتيني رامون ميريس.

وأكد المغربي الحسين عموتة القادم لتدريب الجزيرة في يوليو بعد قيادته الأردن لوصافة كأس آسيا 2023 أنّ "نبيل سيكون إضافة قوية لمنظومة الفريق، وهو لاعب كبير وغني عن التعريف، وسينسجم سريعا مع المجموعة رغم انضمامه المتأخر".

وبدأ الجزيرة الدوري في الموسم الحالي بخسارة مفاجئة أمام بني ياس 0-2، قبل أن يعوض بالفوز على العروبة بنفس النتيجة.

وتابع عموتة "الجزيرة بحاجة إلى نبيل خاصة بعد مغادرة (الهداف التاريخي) علي مبخوت (إلى النصر)، وسيكون إضافة في الهجوم إلى جانب ميريس".

وبرز فقير مع ليون الذي لعب له من 2013 إلى 2019 (193 مباراة في كافة المسابقات و69 هدفا)، قبل أن ينتقل إلى ريال بيتيس ويلعب له 165 ويسجل 29 هدفا ويقدم 25 تمريرة حاسمة حيث قاده للفوز بكأس إسبانيا في 2022.

وخاض مع فرنسا 21 مباراة وتوج معها بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.