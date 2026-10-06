ماذا قالت الصحافة السعودية قبل نهائي «خليجي 27» أمام الإمارات؟

سيطرت أجواء نهائي كأس الخليج العربي «خليجي 27» بين منتخبي الإمارات والسعودية على اهتمامات الصحافة السعودية، اليوم، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبين على اللقب، وسط حالة من التفاؤل بقدرة «الأخضر» على استعادة الكأس، يقابلها حذر واضح من قوة «الأبيض» وما قدمه خلال مشواره في البطولة.

وركزت الصحف السعودية على عدة ملفات قبل النهائي، أبرزها قوة المنتخب السعودي الدفاعية، والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، إلى جانب عودة عدد من العناصر المهمة، فيما حظيت القوة الهجومية للمنتخب الإماراتي باهتمام واضح في التغطيات التي سبقت المباراة.

وذهبت صحيفة «الجزيرة» إلى أجواء الحسم مبكرًا، تحت عنوان «صقور السعودية في مواجهة الإمارات للتحليق باللقب»، معتبرة أن الأخضر يدخل المباراة بحثًا عن استعادة المجد الخليجي، مع تسليط الضوء على تاريخ مواجهات المنتخبين قبل النهائي.

أما صحيفة «الرياض»، فاختارت عنوانًا يعكس قيمة المواجهة: «ذهب الخليج بين الأخضر السعودي والأبيض الإماراتي»، وأبرزت الصراع بين قوة المنتخب السعودي الدفاعية والفاعلية الهجومية للمنتخب الإماراتي، مشيرة إلى أن الأبيض أظهر خلال البطولة قدرات هجومية تجعله منافسًا قويًا على الكأس.

وكشفت صحيفة «الرياضية» عن ملامح التشكيل السعودي المنتظر، مشيرة إلى اتجاه الجهاز الفني بقيادة اليوناني جورجيوس دونيس للاستعانة بفراس البريكان وحسان تمبكتي في التشكيل الأساسي أمام الإمارات، في محاولة لدخول المباراة بأفضل العناصر المتاحة.

وفي المقابل، جاءت نبرة «عكاظ» أكثر حذرًا، بعدما أكدت أن «النهائيات لا تُحسم على الورق»، وأن امتلاك السعودية عاملي الأرض والجمهور لا يعني ضمان اللقب، في ظل قوة المنتخب الإماراتي والحاجة إلى التركيز واستغلال الفرص طوال المباراة.

وامتدت أجواء النهائي إلى المدرجات والشوارع، إذ سلطت وسائل إعلام سعودية الضوء على حالة الحماس الجماهيري في جدة، وارتفاع سقف الطموحات قبل المباراة، وسط آمال بأن ينجح الأخضر في إنهاء انتظاره والعودة إلى منصة التتويج الخليجية.

وبين لغة التفاؤل والتحذير، اتفقت غالبية التغطيات السعودية على صعوبة المهمة أمام المنتخب الإماراتي، ليصبح نهائي «خليجي 27» مواجهة بين طموحين كبيرين؛ السعودية الباحثة عن استعادة اللقب على أرضها وبين جماهيرها، والإمارات الساعية إلى إنهاء مشوارها في البطولة باعتلاء منصة التتويج.