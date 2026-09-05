جاردين: أخطاؤنا كلفتنا غالياً أمام الجزيرة

أكد البرازيلي أندريه جاردين، المدير الفني لفريق شباب الأهلي، أن الأخطاء التي ارتكبها فريقه كانت السبب الرئيسي في الخسارة أمام الجزيرة 3-1، مشيراً إلى أن المباراة كانت متوازنة في معظم فتراتها، لكن المنافس نجح في استغلال الفرص التي أتيحت له.

وقال جاردين في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «كانت المباراة متوازنة في معظم فتراتها، وقدمنا شوطاً أول جيداً للغاية، لكننا عوقبنا باستقبال هدف في اللعبة الأخيرة قبل نهاية الشوط، وهو الهدف الذي أعاد الجزيرة إلى المباراة».

وأضاف: «في الشوط الثاني أخذنا المبادرة وبحثنا عن الفوز على ملعبنا، لكننا ارتكبنا خطأ استغله الجزيرة وسجل منه الهدف الثاني. ويجب أن نشيد بفاعلية الجزيرة وقدرته على استغلال الفرص التي حصل عليها».

وتابع: «حتى بعد تأخرنا 2-1، كانت لدينا لحظات جيدة، وصنعنا فرصاً واضحة كان بإمكاننا من خلالها تسجيل هدف التعادل، لكن خطأ جديداً وهجمة مرتدة أديا إلى الهدف الثالث الذي حسم المباراة».

وشدد جاردين على أن ارتكاب مثل هذه الأخطاء أمام منافس بقوة الجزيرة تكون عواقبه كبيرة، وقال: «عندما تواجه فريقاً يمتلك جودة الجزيرة، فإن الأخطاء عادة ما تكون تكلفتها غالية جداً، وهذا ما حدث معنا في المباراة».