"العين على الذهب".. الصحافة السعودية ترفع شعار "الخطوة الأخيرة" قبل مواجهة الإمارات

رفعت الصحافة السعودية درجة الاستعداد قبل 24 ساعة من المواجهة المرتقبة بين منتخبي السعودية والإمارات في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"، المقررة غداً الثلاثاء في جدة، إذ طوت صفحاتها فرحة التأهل أمام قطر، وبدأت التركيز على "الخطوة الأخيرة" نحو استعادة اللقب الخليجي.

واختارت صحيفة "الجزيرة" عنواناً يعكس حالة الترقب داخل المعسكر السعودي: "الأخضر يطوي صفحة قطر.. وعينه على ذهب خليجي 27"، مشيرة إلى تحول تركيز المنتخب بالكامل نحو مواجهة "الأبيض"، بعد الوصول إلى المباراة النهائية على حساب قطر بركلات الترجيح.

وفي الاتجاه نفسه، ركزت صحيفة "عكاظ" على التفاصيل الفنية للمواجهة، تحت عنوان "اجتماع فني يحسم خطة الأخضر للنصر على الأبيض"، وكشفت عن عقد المدرب اليوناني جورجيوس دونيس اجتماعاً مع اللاعبين لشرح الأسلوب الذي سيعتمد عليه أمام الإمارات، قبل حسم النهج الفني والعناصر الأساسية خلال التدريب الأخير.

ويستند التفاؤل السعودي قبل النهائي إلى الرقم الدفاعي اللافت لـ"الأخضر"، الذي لم تهتز شباكه في خمس مباريات بالبطولة، وهو ما دفع دونيس إلى الإشادة بالانضباط التكتيكي للاعبيه، مؤكداً أن التركيز أصبح منصباً على "الخطوة الأخيرة"، وسط انتظار دعم جماهيري كبير في المباراة النهائية.

ولم تغفل الصحافة السعودية قوة الطرف الآخر، إذ أبرزت وصول الإمارات إلى النهائي بعد تصدر مجموعتها برصيد سبع نقاط، ثم تجاوز عُمان بهدف دون مقابل في نصف النهائي، لتضرب موعداً مع السعودية في أول نهائي خليجي يجمع المنتخبين.

كما رصدت "الجزيرة" التحرك الجماهيري الإماراتي نحو جدة، مع تخصيص طائرات لنقل مشجعي "الأبيض"، في مؤشر على الأجواء الجماهيرية الكبيرة المنتظرة في مدرجات المباراة النهائية.

وهكذا تبدّلت عناوين الإعلام السعودي سريعاً، من الاحتفاء بتألق محمد العويس وعبور قطر، إلى الحديث عن خطة دونيس، وقوة الإمارات، والذهب المنتظر.

90 دقيقة تفصل السعودية أو الإمارات عن منصة التتويج.. وفي الإعلام السعودي بات العنوان واضحاً: "الخطوة الأخيرة".