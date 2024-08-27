بندر الأحبابي: قائد الفريق يجب أن يكون واثقاً بنفسه مستشعراً مسؤولياته

قال قائد فريق العين، بندر الأحبابي، إن المباريات الكبيرة هي المقياس الحقيقي لاختبار من يستطيع تحمّل مسؤولية ارتداء شارة القيادة، وإنه في حال كان اللاعب دون مستوى المسؤولية، فإن ذلك يكون واضحاً لدى زملائه في أرضية الملعب، مشيراً إلى أن أهم ما يساعده على القيام بواجباته كقائد هو «روح العائلة الواحدة في الفريق».

وأوضح الأحبابي في مقابلة فيديو نشرها نادي العين عبر حسابه في «يوتيوب» أن قائد الفريق يجب أن يكون لديه ثقة بنفسه ومستشعراً مسؤولياته كقائد، وقال: «إذا كان قائد الفريق أقل من مستوى المسؤولية، فإن زملاءه في الفريق سيعرفون ذلك».

وأعرب اللاعب عن سعادته بالدعم الكبير الذي يحظى به لتأدية دوره قائداً لـ«الزعيم»، وقال: «الدعم الذي أحظى به يعني الكثير بالنسبة لي، وهو يساعدني في الأوقات التي نتعرض فيها للضغط، نحن في نادي العين عبارة عن عائلة واحدة، وهذه هي كلمة السر في النجاح، وفي مسيرتي كلاعب لم أشاهد مثل هذه المجموعة المترابطة من اللاعبين وبهذه الروح».

وتحدث بندر الأحبابي عن الصعوبات التي واجهته خلال بداية مشواره مع العين، وقال: «لاعبو كرة القدم يمرون بمراحل صعبة خلال مسيرتهم، وبالنسبة لي لقد واجهت هذا الأمر، وقد نجحت في تخطي الصعوبات بفضل إصراري على تحقيق أهدافي، وأنا سعيد لأنني استطعت تخطيها، وقد حصلت على كثير من الدعم من قبل الإدارة العليا للنادي والمسؤولين».

وواصل: «صحيح أنها كانت فترة صعبة، ولكن كما يقال ليس بعد التعب إلا الراحة، فأنا أشعر بشعور مختلف تماماً، وسعيد لأن تعبي لم يذهب سدى، لأنني في بداية مشواري كنت أتطلع للمشاركة كأساسي، ولكن لم أكن أجد فرصة، لذلك اتخذت قراراً بأنني إذا وجدت فرصة للانتقال لنادٍ آخر يضمن لي المشاركة المستمرة فسأوافق». وأضاف: «كرة القدم لا تدخل فيها المجاملات، وفي العين أي لاعب يرتدي قميص النادي يجب أن يكون قادراً على الأداء بقوة في أرضية الملعب».

دموع آسيوية

تحدث قائد فريق العين عن شعوره لحظة التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، وقال: «لقد كانت لحظات رائعة اختبرتها من قبل في كأس العالم للأندية، ولكن كانت لفترة قصيرة، أما في الآسيوية فقد كانت أطول».

وأضاف: «لقد كان شعوراً مختلطاً بالتعب والضغوط وأهمية مواجهة منافسين أقوياء، حتى إن التصريحات التي صدرت من لاعبين لا ألومهم عليها، لقد كانت لحظات لا تنسى بالنسبة لنا».

• بندر الأحبابي: «إذا كان قائد الفريق أقل من مستوى المسؤولية، فإن زملاءه في الفريق سيعرفون ذلك».