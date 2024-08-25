منصور بوعصيبة: منتخب الدرّاجات يبحث عن إنجاز جديد في «آسيوية تايلاند»

أكد رئيس اتحاد الإمارات للدرّاجات منصور بوعصيبة، أهمية البطولة الآسيوية للمضمار التي ستُقام في تايلاند، مشيراً إلى أن المنتخب يبحث عن إنجاز وميداليات جديدة من خلال المشاركة بطاقم فني على أعلى مستوى، وأصبح متمرساً في الحصول على الميداليات الآسيوية والعربية.

وتغادر مساء اليوم بعثة منتخب الدرّاجات للمشاركة في البطولة الآسيوية للمضمار التي تُقام خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجاري في العاصمة التايلاندية بانكوك، وهي أولى مشاركات المنتخب في الموسم الجديد بعد المشاركة في أولمبياد باريس 2024 عن طريق اللاعبة صفية الصايغ.

وقال منصور بوعصيبة، لـ«الإمارات اليوم»: «البطولة مهمة جداً للمنتخب خصوصاً أنها في بداية الموسم، كما أنها أول مشاركة لبطل آسيا عبدالله جاسم، بجانب أن المنتخب يبحث عن التتويج بميداليات وليس المشاركة فقط».

وتشهد البطولة أول مشاركة لأحمد المنصوري، في بداية رحلة الإعداد من جديد لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، بعد أن كان قريباً من التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وتضم بعثة المنتخب الوطني 14 فرداً، منهم خمسة دراجين لمنتخب الكبار وتحت 23 سنة، وهم: أحمد المنصوري، سيف معيوف، عبدالله الحمادي، عبدالله جاسم، محمد المطيوعي، ومن منتخب الفتيات زهرة حسين، كما يشارك الدرّاج الشاب علي نصيرائي في بطولة الشباب، ومن الكادرين الإداري والفني حمد المرزوقي إداري البعثة، وعبدالله سويدان المدير الفني للمنتخبات الوطنية، ويوسف ميرزا مدرب المنتخب، وشريف عبدالله مساعد المدرب، وسناء المرداسي مدربة الفتيات، إضافة إلى المدلك جون، وفني الدراجات جاسيس.