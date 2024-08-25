4 أسباب فنية أسهمت في الخسارة الثقيلة للعروبة أمام النصر

تعرض فريق العروبة لخسارة ثقيلة أمام النصر بنتيجة 5-1، أول من أمس، في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، في بداية مخيبة لآمال الفريق الذي لعب المباراة على أرضه ووسط جمهوره، إلى جانب أنه قدّم مستوى جيداً في المباراة التي جمعته مع المنافس نفسه (النصر) عندما تعادلا من دون أهداف في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي قبل أسبوع.

وتبرز إلى الواجهة أربعة أسباب فنية وذهنية أسهمت في الهزيمة الثقيلة.

نقاط القوة والضعف

نجح مدرب النصر الهولندي شرودر في قراءة نقاط القوة والضعف لدى فريق العروبة، ما منح لاعبيه الهدوء والتركيز على تطبيق منهجه الفني وفرض سيطرته على المباراة.

أخطاء

تأثر العروبة بعدم الجاهزية الذهنية لحارس مرماه، طلال خميس، كما تأثر سلباً بتراجع المستوى الفني لخط الدفاع، وهو ما أسهم في استقبال شباك الفريق خمسة أهداف يتحمل الحارس مسؤولية ثلاثة منها.

العامل الذهني

وتفوق فريق النصر بقوة في العامل الذهني وظهر ذلك جلياً في تحركات اللاعب المغربي عادل تاعرابت، والانتشار المتميز لجميع عناصر الفريق، مقابل تشتت ذهني لعدد من لاعبي العروبة.

فارق الإمكانات

وتمكن النصر - بفضل فارق الإمكانات الفنية والجاهزية الكاملة - من السيطرة على المباراة، وظهر ذلك جلياً في تسجيل العميد هدفين مبكرين في الدقيقتين 8 و20، فضلاً عن عدم قيام فريق العروبة بالحد من نقاط القوة لدى النصر، والضغط على أفضل لاعبي الفريق عادل تاعرابت.