شباب الأهلي يستدرج البطائح.. والعين مُطالب بالحذر أمام خورفكان

يسدل الستار اليوم على مواجهات الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، بإقامة أربع مباريات، إذ يحل الجزيرة في الساعة 18:00 ضيفاً ثقيلاً على بني ياس في ملعب الشامخة، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين. ويسعى «فخر أبوظبي» إلى إثبات علوّ كعبه في المواجهات الـ26 التي جمعت بين الفريقين وشهدت فوزه في 16 مباراة والتعادل في سبع مباريات، مقابل ثلاثة انتصارات لبني ياس الطامح إلى تحقيق بداية قوية في المسابقة التي كان قريباً من الفوز بها في موسم 2020-2021.

وتشهد المواجهة الثانية التي تقام في التوقيت ذاته، لقاء بين شباب الأهلي وضيفه البطائح على استاد راشد، وينشد «فرسان دبي» مواصلة تفوقه على ضيفه في المسابقة، بانتصارهم في المواجهات الأربع التي جمعتهما. وعلى الطرف الآخر يرغب الضيوف في الخروج بانتصار يمنحهم دفعة معنوية كبيرة في المسابقة.

وفي مباراة السهرة التي تنطلق في الساعة 20:30 سيكون فريق العين مطالباً بالحذر من مفاجأة ضيفه خورفكان في اللقاء الذي يقام على استاد هزاع بن زايد، إذ إن منافسه غيّر جلده بالكامل، بإبرام صفقات عدة من العيار الثقيل، إضافة إلى إسناد مهمة القيادة الفنية للمدرب الروماني دانيال أيسايلا. وما قد يصب في صالح «الزعيم» هو أنه لم يخسر في آخر 10 مواجهات أمام ضيفه (تسعة انتصارات وتعادل).

وتشهد مواجهة السهرة الأخرى المقامة في التوقيت ذاته مواجهة بين دبا الحصن الصاعد حديثاً وضيفه الشارقة على استاد صقر بن محمد القاسمي. ويأمل أصحاب الأرض كتابة التاريخ من خلال الانتصار على «الملك» في أول لقاء بين الطرفين، بينما سيكون الضيوف مطالبين بالحذر الكامل لتفادي المفاجآت.